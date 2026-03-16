Hokejová Sparta dostala pokutu za Nedvědova slova na adresu rozhodčích
16. 3. 2026 – 16:15 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejová Sparta dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10.000 korun za vyjádření trenéra Jaroslava Nedvěda na adresu rozhodčích po pátém zápase předkola play off proti Kladnu.
Nedvěd nesouhlasil s verdiktem sudích Antonína Jeřábka a Lukáše Květoně, kteří po kontrole u videa uznali branku útočníka Martina Procházky dosaženou bruslí. Asociace profesionálních klubu ledního hokeje (APK LH) o udělení trestu informovala v tiskové zprávě. Podle herního řádu nesmí zástupci klubů v den utkání hodnotit výkon rozhodčích.
"Dostali jsme gól, co neměl platit. To víme asi všichni tady. Bylo to několikáté mylné rozhodnutí," citoval Nedvěda web hokej.cz z tiskové konference.
Už v neděli večer ale manažer rozhodčích Vladimír Pešina v tiskové zprávě APK LH uvedl, že Jeřábek s Květoněm rozhodli správně. Pešina souhlasil s tím, že v Procházkově případě nedošlo k úmyslnému kopnutí puku.
"V rámci nastaveného trendu posuzování podobných situací a s ohledem na výklad pravidel rozhodčí po přezkoumání videozáznamu rozhodli správně. Klíčová je v tomto případě definice 'hráč záměrně uvede puk do pohybu nohou'. V této konkrétní situaci, kdy byl útočící hráč blokovaný v souboji, o záměru nelze hovořit, a tedy ani nelze zvrátit původní rozhodnutí z ledu," uvedl Pešina.