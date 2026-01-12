Inter Milán v ligovém šlágru remizoval s Neapolí 2:2 a stále vede o tři body
12. 1. 2026 – 1:02 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Interu Milán ve šlágru 20.kola italské ligy doma remizovali s Neapolí 2:2. Dál vedou tabulku o tři body před městskými rivaly z AC, kteří dnes hráli na stadionu Fiorentiny 1:1.
Inter šel do vedení už v deváté minutě zásluhou Dimarca, jenž prostřelil Milinkoviče-Saviče tvrdou ranou z úhlu a navázal na trefu z minulého kola proti Parmě. Neapol odpověděla ve 26. minutě brankou McTominaye, jenž na přední tyči procpal za Sommerova záda střílený centr Spinazzoly.
Domácí šli znovu do vedení v 73. minutě, kdy Calhanoglu proměnil penaltu po Rrahmaniho šlapáku na Mchitarjana. O osm minut později se podruhé prosadil skotský záložník McTominay, jenž tentokrát překonal Sommera pohotovým volejem a rozhodl o dělbě bodů. Neapol zůstala třetí a na své dnešní soupeře ztrácí čtyři body.
Inter remizoval v tomto ligovém ročníku poprvé, dosud měl na kontě 14 výher a čtyři porážky. Od minulé sezony mají "Nerazzuri" v utkáních proti Neapoli, Juventusu a AC Milán bilanci šesti remíz a sedmi porážek.
Fiorentina proti Milánu potvrdila zlepšenou formu a v 66. minutě šla do vedení po rohovém ropu a přesné hlavičce Comuzza. "Rossoneri" však opět dokázali těsně před koncem vyrovnat, tentokrát se po chytré přihrávce Fofany prosadil střídající Nkunku, jenž se vrátil po krátkém zranění kotníku. Domácí mohli v závěru nastavení dvěma šancemi v rychlém sledu strhnout vítězství na svou stranu, Brescianini ale trefil jen břevno a záhy vychytal Keana ve velké šanci brankář Maignan.
Fiorentina neprohrála třetí kolo v řadě a na 18. místě se přiblížila příčkám znamenajícím záchranu na dva body. Sedmnáctý Janov však odehrál o zápas méně.
Stejně je na tom i devatenáctá Verona, která na "Violu" ztrácí bod a dnes prohrála doma s Laziem Řím 0:1 po vlastním gólu Nelssona. Římané zvítězili po čtyřech kolech a na osmém místě neúplné tabulky ztrácejí na pohárové příčky šest bodů.