Jeden z nejlepších zápasů ve Spartě, řekl Priske, naznačil možný odchod Kuchty
5. 8. 2026 – 0:07 | Sport | Jasmína Krásná
Trenér Brian Priske označil úvodní zápas 3.předkola Ligy mistrů s Lyonem za jeden z nejlepších, který na lavičce fotbalistů Sparty prožil.
Pražané po obratu nečekaně porazili favorita 2:1. Dánský kouč před utkáním vedl nelehkou debatu s kapitánem Lukášem Haraslínem, jenž začal pouze na lavičce. Na tiskové konferenci také naznačil možný odchod útočníka Jana Kuchty.
Domácí prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela, otočku v rozmezí 63. až 69. minuty zařídili Matěj Ryneš a po jeho centru John Mercado. Mezitím zahodil penaltu hostující Corentin Tolisso. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Šulc.
"Byl to jeden z největších zápasů tady, vešel by se do první trojky. Odehráli jsme slušná utkání i v minulé sezoně, ale nebylo to na stejné úrovni jako v předchozích letech. Dnes to byl jeden z těch památných zápasů společně s hráči a opět úžasnými fanoušky," řekl Priske.
Na Spartě od loňského června prožívá druhé angažmá. "Jsem zpátky 14 měsíců a tohle byl možná jediný zápas, v němž jsme byli outsidery, menším klubem. Když se v takové pozici ocitnete, musíte použít jiné zbraně. Bylo to poprvé od mého návratu, kdy jsme tohle museli udělat," uvedl devětačtyřicetiletý rodák z Horsensu.
"I v minulé sezoně Konferenční ligy jsme byli skoro v každém utkání favoritem, pravidelně jste to (vy novináři) tvrdili. Musíte mít jiné nastavení hlavy, to pozice outsidera přináší. Je to má zodpovědnost stejně jako hráčů, abychom to pak přenesli i na hřiště," mínil Priske.
Odveta je na programu za týden. Priske na tiskové konferenci dostal otázku, jestli se Sparta v Lyonu může prezentovat podobně aktivním stylem jako dnes. "Nikdy nevíte. Dnes nás Lyon překvapil tím, že začal s pětiobráncovým systémem a hrál velmi pasivně. Cítil jsem, že do toho v prvním soutěžním utkání sezony nepůjdou po hlavě, i tak mě ale překvapil. Ve druhé půli jste viděli jejich kvalitu, jejich křídla jsou velmi rychlá. Uhráli jsme dobrý výsledek, ale u nich musíme velmi dobře bránit a být i na míči. Věřím, že jim můžeme ublížit a vytvoříme si nějaké gólové šance," podotkl někdejší obránce Portsmouthu či dánské reprezentace.
Slovenský reprezentant Haraslín překvapivě začal mezi náhradníky a do hry naskočil až v 84. minutě. "Bylo těžké s ním promluvit. Není hezké nechat na lavičce kapitána v jakémkoli důležitém utkání. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale i tohle je součástí mé práce, abych někdy podobná rozhodnutí dělal a zvolil tu cestu, kterou považuju za správnou, i když je to pro některé hráče těžké a vysílá to určité signály," řekl Priske.
Naopak poprvé a hned od začátku od pátečního příchodu nastoupil za Spartu záložník Roman Macek. "Dobří hráči se dovedou adaptovat velmi rychle. Koupili jsme ho proto, aby hrál a bojoval. Cítil jsem, že nám dnes může pomoct z pozice defenzivního záložníka. Je kvalitní, zkušený a dnes jste to viděli. Má zkušenosti i z jiných lig. Hrál velmi dobře, jsem s jeho výkonem hodně spokojený," uvedl Priske.
Mimo nominaci zůstal útočník Jan Kuchta. "Nebyl vybrán do sestavy. Jak víte, přestupové okno je otevřené, mohou se kolem něj dít nějaké věci. Bylo to mé rozhodnutí," vysvětlil bývalý trenér Midjtyllandu, Antverp či Feyenoordu Rotterdam.
Český reprezentant trénoval v týdnu dva dny s třetiligovým B-týmem. "Bylo to z důvodu, aby nadále pracoval a trénoval. Nejsme tady pro zábavu a rozhodl jsem se, že se musíme soustředit na Lyon s týmem, který nastoupí. Kuchta měl za úkol soustředit se na práci pod Lubošem (Loučkou), aby zůstal fit. Takže trénoval s rezervou," konstatoval Priske.