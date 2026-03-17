Kouč Rulík po mistrovství světa skončí na střídačce českých hokejistů
17. 3. 2026 – 18:24 | Sport | Jasmína Krásná
Trenér Radim Rulík po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku skončí na střídačce hokejové reprezentace.
Odmítl nabídku na novou smlouvu a chce se věnovat práci na klubové úrovni. Novinářům to po dnešním jednání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje řekl prezident Alois Hadamczik. Rulík převezme extraligové Kladno.
"Včera jsem s Radimem seděl a sdělil mi, že nebude pokračovat. Důvody jsou, že společně s dvacítkou byl u reprezentací čtyři roky a chce se věnovat denní práci," řekl Hadamczik. Dodal, že svaz byl s Rulíkovou prací maximálně spokojený, proto mu po olympiádě v Miláně nabídl novou dvouletou smlouvu.
"Vedle toho, že si sestavil výborný tým trenérů a stali jsme se mistry světa, byli ve finále s dvacítkou, tak se podílel na tom, že jsme zavedli jednotný tréninkový systém. A Radim nám v rozvoji mládeže bude pomáhat i po mistrovství světa a svém konci," uvedl Hadamczik. "Nejsem naštvaný, že se rozcházíme. Spíše mi to je líto. Počítali jsme s tím, že zavedeme dlouhodobou koncepci, jako mají například ve Švýcarsku. Jeho rozhodnutí ale respektuji a děkuji mu za práci, kterou odvedl," řekl svazový šéf.
O Rulíkově nástupci by chtěl mít jasno do květnového MS. "Tak, aby noví trenéři mohli jet na mistrovství a sledovat hráče," uvedl Hadamczik. Jisté podle něj je, že i nadále národní tým povede český kouč.
Rulíka by mohl nahradit jeden z jeho dosavadních asistentů Tomáš Plekanec, který v průběhu aktuální sezony převzal extraligové Kladno a dovedl jej do předkola play off. Variantou může být i bývalý kouč pražské Sparty Pavel Gross, teoreticky by se k seniorskému týmu mohl přesunout i Zdeněk Moták, jenž byl v lednu jmenován nástupcem Patrika Augusty u juniorského týmu. Hadamczik dnes konkrétní jména a možnosti komentovat nechtěl.
Šedesátiletý Rulík vede reprezentaci od června 2023, kdy nahradil odvolaného Kariho Jalonena. K seniorskému týmu se i se svými asistenty přesunul od juniorského výběru, který dovedl k zisku stříbrných medailí na šampionátu hráčů do 20 let.
V první sezoně reprezentace pod jeho vedením ovládla domácí MS, loni na vrcholném turnaji prohrála ve čtvrtfinále ve Stockholmu se Švédskem. Na únorových olympijských hrách Rulíkův výběr vypadl rovněž ve čtvrtfinále po porážce s favorizovanou Kanadou 3:4 v prodloužení.
Rulík zástupcům svazu poděkoval za nabídku další smlouvy. O svém konci u národního týmu před finálním verdiktem mluvil i se svými asistenty, zejména s Markem Židlickým. "Pocitově jsem ale cítil, že přišel čas na změnu a návrat ke každodenní klubové práci a rozvoji (hráčů)," uvedl Rulík, s nímž budou na kladenské střídačce působit Židlický, Plekanec i trenér brankářů Ondřej Pavelec.