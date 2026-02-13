Královna návratů Eva Adamczyková má olympijské stříbro!

Na trati plné skoků, ostrých klopenek a těsných soubojů předvedla jízdu plnou zkušeností, taktické vyzrálosti i chladné hlavy. Ve finále bojovala až do posledních metrů a cílem projela jako druhá. V prostoru dojezdu na ni čekali její největší fanoušci – její roční syn Kryštof a manžel Adam.
Cílová rovinka finále snowboardcrossuzdroj:
Návrat po mateřské i těžkých zraněních
Adamczyková dokázala něco mimořádného. Po mateřské dovolené, kdy se věnovala rodině, se vrátila do světového kolotoče. A nebyl to návrat snadný. Olympijské hry v Pekingu musela vynechat kvůli zlomeninám obou kotníků – zranění, které by mnohé kariéry ukončilo.
Ona se ale zvedla. Systematicky, trpělivě, s podporou rodiny i týmu se dostala zpět do formy. A dnes? Dnes je z ní znovu olympijská medailistka.
Objetí Evy A. s australskou vítězkou Josie Baffzdroj:
🏅 Zkompletovaná olympijská sbírka
Tímto stříbrem si Adamczyková zároveň zkompletovala olympijskou medailovou sbírku:
-
🥇 Zlato – Zimní olympijské hry 2014 (Soči)
-
🥉 Bronz – Zimní olympijské hry 2018 (Pchjongčchang)
-
🥈 Stříbro – Zimní olympijské hry 2026 (Livigno)
Zlatá, bronzová i stříbrná. Kompletní kolekce. To dokázalo jen minimum sportovců v historii českého sportu.
zdroj:
🥇 Kdo byl dnes nejrychlejší?
Olympijské zlato vybojovala Australanka Josie Baffová a třetí skončila šampionka z Pchjongčchangu Michela Moioliová z Itálie.
Karolina Hrůšová na tratizdroj:
Další Češka ve finále
Velmi solidní výkon předvedla také teprve osmnáctiletá česká reprezentantka Karolína Hrůšová, která nakonec skončila celkově 22.
Eva Adamczyková dnes znovu ukázala, proč patří mezi největší osobnosti českého zimního sportu. Po zraněních, po mateřství, po pochybnostech. Vrátila se silnější.
A když si v cíli převzala stříbrnou medaili, bylo jasné, že tohle není jen sportovní úspěch.
Je to vítězství vytrvalosti. 💙