Dnes je sobota 14. února 2026., Svátek má Valentýn
Počasí dnes 3°C Skoro zataženo

Královna návratů Eva Adamczyková má olympijské stříbro!

13. 2. 2026 – 15:44 | Sport | Jasmína Krásná

Královna návratů Eva Adamczyková má olympijské stříbro!
Eva Adamczyková slaví stříbrnou medailuzdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Tohle je příběh, který přesahuje sport. Eva Adamczyková dnes v italském Livignu vybojovala stříbrnou olympijskou medaili ve snowboardcrossu – a završila tak jednu z nejpůsobivějších kapitol českého sportu posledních let.

Na trati plné skoků, ostrých klopenek a těsných soubojů předvedla jízdu plnou zkušeností, taktické vyzrálosti i chladné hlavy. Ve finále bojovala až do posledních metrů a cílem projela jako druhá. V prostoru dojezdu na ni čekali její největší fanoušci – její roční syn Kryštof a manžel Adam.

Eva Adamczyková Cílová rovinka finále snowboardcrossuzdroj: Profimedia

Návrat po mateřské i těžkých zraněních

Adamczyková dokázala něco mimořádného. Po mateřské dovolené, kdy se věnovala rodině, se vrátila do světového kolotoče. A nebyl to návrat snadný. Olympijské hry v Pekingu musela vynechat kvůli zlomeninám obou kotníků – zranění, které by mnohé kariéry ukončilo.

Ona se ale zvedla. Systematicky, trpělivě, s podporou rodiny i týmu se dostala zpět do formy. A dnes? Dnes je z ní znovu olympijská medailistka.

Eva Adamczyková Objetí Evy A. s australskou vítězkou Josie Baffzdroj: Profimedia

🏅 Zkompletovaná olympijská sbírka

Tímto stříbrem si Adamczyková zároveň zkompletovala olympijskou medailovou sbírku:

  • 🥇 Zlato – Zimní olympijské hry 2014 (Soči)

  • 🥉 Bronz – Zimní olympijské hry 2018 (Pchjongčchang)

  • 🥈 Stříbro – Zimní olympijské hry 2026 (Livigno)

Zlatá, bronzová i stříbrná. Kompletní kolekce. To dokázalo jen minimum sportovců v historii českého sportu.

Eva Adamczyková zdroj: Profimedia

🥇 Kdo byl dnes nejrychlejší?

Olympijské zlato vybojovala Australanka Josie Baffová a třetí skončila šampionka z Pchjongčchangu Michela Moioliová z Itálie.

profimedia-1074623412 Karolina Hrůšová na tratizdroj: Profimedia

Další Češka ve finále

Velmi solidní výkon předvedla také teprve osmnáctiletá česká reprezentantka Karolína Hrůšová, která nakonec skončila celkově 22.

Eva Adamczyková dnes znovu ukázala, proč patří mezi největší osobnosti českého zimního sportu. Po zraněních, po mateřství, po pochybnostech. Vrátila se silnější.

A když si v cíli převzala stříbrnou medaili, bylo jasné, že tohle není jen sportovní úspěch.

Je to vítězství vytrvalosti. 💙

Tagy:
snowboardcross stříbrná medaile ZOH 2026 Eva Adamczyková
Zdroje:
ChatGPT

Předchozí článek

Pes, kvůli kterému se změnil zákon. Roky lehal u hrobu své majitelky

Následující článek

Starý řád je minulostí, Evropa se musí stát světovým hráčem, řekl Merz v Mnichově

Nejnovější články