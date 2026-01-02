Manchester City remizoval v Sunderlandu 0:0 a na Arsenal ztrácí čtyři body
2. 1. 2026 – 6:19 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize nedokázali zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jejich ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body.
Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v tabulce mu po sérii tří remíz patří sedmá příčka. Liverpool doma rovněž hrál s Leedsem bez branek.
Manchester City se v šesté minutě radoval z branky, těsný ofsajd střelce Bernarda Silvy však oslavy překazil. Svěřenci Pepa Guardioly si po zbytek zápasu drželi herní převahu, ale ke třem bodům jim nepomohl ani návrat hvězdného záložníka Rodriho. Vítěz Zlatého míče za rok 2024 nastoupil v Premier League poprvé od 2. listopadu, trápilo ho zranění stehenního svalu.
Liverpool opakovaně hrozil šancemi Ekitikého, Wirtze nebo Van Dijka, brankáře Lucase Perriho ale hráči nepřekonali. Kanonýr Leedsu Calvert-Lewin v 81. minutě krátce slavil gól, kvůli ofsajdu ho ale rozhodčí neuznal. Osmadvacetiletý útočník vyšel střelecky naprázdno poprvé po šesti zápasech.
Úřadující mistr nenavázal na předchozí tři vítězství a na čtvrtém místě ztrácí na Arsenal už 12 bodů. Leeds prodloužil sérii bez porážky na šest zápasů a na 16. místě má sedmibodový náskok na pásmo sestupu.
Crystal Palace na svém stadionu remizoval s Fulhamem 1:1. Na trefu domácího Matety deset minut před koncem odpověděl Cairney. Crystal Palace bodoval po třech porážkách a na devátém místě zůstal o skóre před dnešním soupeřem, který naopak klopýtl po sérii tří triumfů.
Trenér Tottenhamu Thomas Frank poprvé od letního přesunu zavítal na stadion bývalého klubu Brentfordu a také tento zápas skončil bezbrankovou remízou.