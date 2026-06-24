Martin Nečas: Zlaté hokejky si moc cením, jako malý jsem na vyhlášení koukal každý rok
24. 6. 2026 – 1:01 | Sport | Jasmína Krásná
Po dvou druhých a jednom třetím místě se Martin Nečas dočkal a získal Zlatou hokejku.
Na prestižní domácí trofej dosáhl sedmadvacetiletý útočník Colorada poprvé díky fantastické sezoně v NHL. Jak uvedl krátce po vyhlášení v rozhovoru s novináři, moc si jí považuje už od dětských let. Byl rád, že ji mohl věnovat rodičům za to, kam mu v kariéře dopomohli.
"Hrozně moc si toho cením. Když jsem byl malý, tak jsem na Zlatou hokejku každý rok koukal. Teď poslední roky jsem tu byl také párkrát osobně. Moc si toho vážím. Jsem rád i za rodiče, kteří si tohle hrozně zaslouží," řekl Nečas.
Byl rád, že na vyhlášení mohl být i jeho táta. "Po olympiádě jsme se dozvěděli, že se potýká s vážnou nemocí. Každý zápas jsem hrál pro něho a doufal, že to bude dobré. Neměl jsem možnost ho vidět, ale mamka se o něho starala, stejně jako všichni jeho kamarádi. Je pro mě trošku emocionální o tom mluvit, ale jsem strašně rád, že tady teď taťka je a cítí se lépe. Doktorům patří dík," vzkázal. "On je hrozný bojovník v životě. A to je něco, co si myslím, že mě naučil taky. V takových situacích hokej jde úplně mimo a všechno ostatní je už jenom ta rodina, to zdraví," dodal Nečas.
Již osminásobného vítěze Davida Pastrňáka předčil jako teprve druhý hráč za posledních deset ročníků. V roce 2022 se to podařilo Ondřeji Palátovi. "Klobouk dolů před Pastou, kolikrát už to vyhrál. Je to neskutečný hokejista. Měl také skvělou sezonu a je vidět, že není jenom střelec, ale i skvělý nahrávač. V Bostonu to tvořil a táhnul na zádech celý tým," připomněl Nečas.
Uznal, že trofej je poměrně dost těžká. "Takhle jsem čekal, že bude těžký Stanley Cup. Ta trofej je těžká a teď chápu, že nám to nedávají domů," podotkl s úsměvem Nečas.
Prožil sezonu, v níž během základní části pokořil magickou bodovou stovku, k úplné spokojenosti však chyběl zisk vytouženého Stanley Cupu, Avalanche vypadli ve finále Západní konference.
"Já myslím, že sezona byla fajn. Samozřejmě konec byl trošku hořký tím, že jsme prohráli s Vegas a Hertlíkem. Ale jinak určitě pozitivní sezona. Základní část byla super a i ty první dvě kola, ale pak jsme selhali. A když to vezmu z individuálního hlediska - určitě se hraje líp, když váš tým hraje takhle. Zase jsem udělal nějaký pokrok, což je vždy můj cíl v sezoně," podotkl Nečas.
"První dva zápasy doma s Vegas si myslím, že jsme byli možná lepší tým, ale pak jsme vždycky na konci dostali gól a prohráli a jedem. Jedeme tam za stavu 0:2 a vlastně v první třetině vedeme 3:0, necháme se otočit, takže prostě to je na nás a zas dobré ponaučení do dalších dalších let," věří.
Vyřazení pro něho bylo těžké překousnout. "Člověku se pak na to těžko kouká na další zápasy. Navíc Vegas hrálo finále proti mému bývalému týmu Carolině... Těžko se to vstřebává, ještě doteď mě to trošku mrzí, ale člověk člověku nezbývá nic jiného, než se zase posunout dál. Teď na to mám celé léto, abych byl do další sezony zase lepší," řekl Nečas.
Soutěž nakonec ovládla právě Carolina, odkud se v lednu 2025 do Colorada stěhoval. Výměnou za Mikka Rantanena, který si ale po sezoně vyžádal výměnu do Dallasu. "Udělali nějaké dobré tahy. Play off začali výborně. Myslím, že pak ve finále byli víc odpočatí než Vegas, které to mělo trošku těžší My jsme tam hráli o Stanley Cup každý rok, nikdy jsme se nedostali do finále, vždycky to bylo druhé, třetí kolo a jde vidět, že zase za těch dalších pár let ti kluci, co byli mladší, zase trošku vyrostli, získali zkušenosti a dotáhli to," konstatoval Nečas.
Sám musí na Stanley Cup stále čekat. "Tak určitě to mrzí, ale já jsem víc než spokojený v Denveru a v Coloradu, Já bych to nevyměnil za nic. Věřím, že Stanley Cup zvedneme budoucnu a třeba ne jen jednou," prohlásil Nečas. "Stanley Cup je pro mě hlavní meta, to je to, co chci. Vždycky jsem chtěl být ten vítěz a v kariéře na jejím začátku jsem vyhrával skoro každou sezonu. Teďka na to čekám. Takže to je určitě něco, co si přeju - vyhrát Stanley Cup," prohlásil Nečas.
Před pár dny prožil jeden velký triumf v osobním životě, během dovolené na Havaji se zasnoubil s partnerkou Nikolou. "Samozřejmě už jsme spolu nějaký ten pátek, takže bylo načase, jsme oba velice šťastní. Byl jsem nervózní možná trošku víc, než když hraju hokej, ale bylo to krásný," řekl Nečas.