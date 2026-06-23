Messi je s 18 góly novým držitelem střeleckého rekordu na MS
23. 6. 2026 – 0:02 | Sport | Jasmína Krásná
Argentinský útočník Lionel Messi překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Kloseho.
Kapitán obhájců titulu, který ve středu oslaví 39. narozeniny, rozhodl v Dallasu o vítězství Rakouska 2:0 a navázal na hattrick z úvodního utkání jihoamerického týmu proti Alžírsku. Na turnaji v USA, Mexiku a Kanadě zůstává jediným argentinským střelcem.
Hvězdný útočník se stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, kterému se podařilo skórovat v šesti zápasech světového šampionátu za sebou. Před ním to dokázali pouze Francouz Just Fontaine v roce 1958 a Brazilec Jairzinho na šampionátu v roce 1970.
Osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa poslal Argentinu ve 38. minutě do vedení trefou z první po přízemním centru krajního obránce Mediny. Definitivně se tak osamostatnil v čele historických statistik před Klosem, který držel střelecký rekord od roku 2014.
Od předchůdce se záhy dočkal gratulace. "Blahopřeji, šampione," řekl Klose listu Süddeutsche Zeitung. "Lionel Messi je pro mě nejlepší fotbalista všech dob," dodal. Už před šampionátem přitom Klose očekával, že jeho rekord padne. "A je to úplně v pořádku. Někdy by se to stejně stalo, a jestli někdo, tak by to mohl být Messi. Jsem jeho velký fanoušek a vždycky jsem byl," předpověděl Klose.
Rekord pak Messi ještě vylepšil v nastavení, kdy po závaru nadvakrát prostřelil rakouskou obranu. V zápase se přitom sám připravil o další hattrick, protože už v 9. minutě měl jedinečnou šanci na historický zápis, ale neproměnil penaltu. Po pomalém rozběhu vůbec netrefil branku.
"Byl jsem byl kvůli té zahozené penaltě opravdu naštvaný, ale dokázal jsem to odčinit," řekl po utkání. I jeho penaltové zápisy znamenají rekordy, byť ten druhý je negativní. Messi je v historii MS bez započtení rozhodujících rozstřelů hráčem s největším počtem zahrávaných pokutových kopů (7), ale také těch neproměněných (3).
Útočník Interu Miami aspiruje i na absolutní rekord MS v počtu gólových přihrávek. O něj se zatím dělí s legendárním krajanem Diegem Maradonou. Oba připravili pro spoluhráče osm branek. Messi k tomu potřebuje, aby se začali prosazovat také jeho spoluhráči, ale jiného střelce zatím Argentinci na šampionátu nemají. "Momentálně si tenhle čas moc užívám a hrozně moc si přeju, abychom si to užívali společně se všemi spoluhráči," doplnil Messi.
"Z výhry mám obrovskou radost. Zvlášť proto, že je to nesmírně důležité vítězství, které jsme si tvrdě vybojovali a odpracovali. Dává nám to klid do toho, co nás čeká dál. Tohle je mistrovství světa, byl to velmi vyrovnaný a intenzivní zápas. Jsme šťastní, že máme šest bodů a už teď jistý postup," uvedl argentinský kapitán.
Duel s Rakouskem byl pro Messiho 28. zápasem na mistrovství světa, což je také rekord FIFA. Na svém šestém šampionátu hraje ve skvělé formě. Minulý týden proti Alžírsku zaznamenal první hattrick na MS, který navíc přišel při jubilejním 200. reprezentačním startu a na den přesně 20 let od jeho debutu na světovém šampionátu, při němž v roce 2006 jako střídající hráč rovněž skóroval.