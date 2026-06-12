Mexičtí fotbalisté porazili Jihoafričany 2:0, premiéra MS přinesla tři vyloučené
12. 6. 2026 – 1:56 | Sport | Jasmína Krásná
Mexičtí fotbalisté zahájili 23.světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2:0.
Týmu jedné ze tří hostitelských zemí na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistili první tři body Julián Quiňones a Raúl Jiménez. Soupeř dohrával v devíti, červenou kartu dostali Sphephelo Sithole a Themba Zwane. V nastavení byl vyloučen i domácí César Montes.
Druhý zápas ve skupině A mezi českými a korejskými fotbalisty začne v Guadalajaře ve 4:00 SELČ. Jihoafričané budou za týden v Atlantě druhým soupeřem českých fotbalistů, Mexiko ve stejný den uvítá v Guadalajaře Korejce.
První střelu na turnaji vyslal už v 5. minutě domácí Jiménez, pětatřicetiletý útočník londýnského Fulhamu, který je už na čtvrtém světovém šampionátu. Brankář Williams si v té chvíli ještě poradil, ale o čtyři minuty později už kapituloval.
Hodně mu to zkomplikoval spoluhráč Sithole, který při rozehrávce ztratil míč a umožnil Quiňonesovi, aby pohotově zakončil. Král střelců saúdsko-arabské ligy, v níž letos nasbíral víc branek než Portugalec Ronaldo, poslal míč přesně mezi brankářovy nohy.
Po utkání byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu a ocenil podporu fanoušků. "Jsem nadšený, že jsem vstřelil první gól na šampionátu na tak velkolepém stadionu a před úžasnými diváky. Ale musím ocenit i to, co pro tři body udělali spoluhráči. Ukázali jsme, že jsme tým, a cítíme velkou podporu našich fanoušků," řekl Quiňones pro web FIFA.
Ještě do přestávky málem přidal další gól, ale jeho střelu ve 42. minutě zastavila tyč. Spolu s Jiménezem ještě několikrát zaměstnali jihoafrickou obranu, zatímco na druhé straně byl mexický gólman Rangel skoro bez práce. Ojedinělý pokus Mbokaziho z dálky zvládl.
Hned v úvodu druhého dějství Sithole zastavil unikajícího Gutiérreze na hranici šestnáctky faulem a stal se prvním vyloučeným hráčem na turnaji. Početní převahu domácí využili v 67. minutě, kdy si Jiménez z hloubky pole naběhl na centrovaný míč a hlavou vstřelil 46. gól v mexickém dresu. To už byl na hřišti i sedmnáctiletý Mora, nejmladší hráč na turnaji.
Sedm minut před koncem odhalil videorozhodčí, že Zwane udeřil Alvarada do obličeje, a druhý Afričan musel předčasně ze hřiště. Belgický trenér Hugo Broos se tak proti českému týmu bude muset obejít bez dvou fotbalistů. Kompletní ale za týden nebudou ani Mexičané, protože v nastavení dostal za zmaření gólové šance červenou kartu jejich stoper Montes.