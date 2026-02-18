Musíme se probrat, jinak to proti Kanadě může skončit ostudou, řekl Šimek
18. 2. 2026 – 1:09 | Sport | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté musí ve středečním čtvrtfinále olympijského turnaje proti Kanadě podle obránce Radima Šimka podat mnohem lepší výkon než dnes proti Dánsku. Pokud se tak nestane, zápas proti favoritovi může skončit ostudou. Šimek to řekl novinářům po těsné výhře 3:2 nad Seveřany.
"Přišlo mi to od nás bez energie, mdlé. Musíme se probrat, protože když budeme hrát takhle ve středu, může to dopadnout ostudou," řekl Šimek sebekriticky.
Liberecký obránce jako první hráč mezi novináři přiznal, že trenér Radim Rulík měl k týmu o druhé přestávce důrazný proslov. "Zvedl hlas, že to takto nejde. Že nehrajeme individuální sport, ale reprezentujeme Česko, máme státní znak na prsou a podle toho bychom měli hrát," uvedl Šimek.
Podle třiatřicetiletého beka nebyla situace ideální už před zápasem. "Přišlo mi to mdlé. Přišlo mi to, jako když nejdeme hrát play off olympijského turnaje, ale 30. kolo extraligy. Dobře, že zvýšil hlas," řekl Šimek. Tým podle něj zareagoval správně. "Každý to cítil stejně, bylo to potřeba. Já byl jen na turnaji před Vánocemi, pan Rulík je takový tichý, ale tohle bylo fakt potřeba," uznal.
Šimek věří, že proti Kanadě český tým ve čtvrtfinále podá mnohem lepší výkon. "Ve středu musí každý udělat maximum ne pro sebe, ale pro tým. Víme, jak je Kanada silná, i když si myslím, že jsme v prvním zápase padali po držkách, bylo to náročné, tak přesto nám dali 5:0. Musíme hrát mnohem lépe než první zápas a uvidíme, co se stane," dodal Šimek.