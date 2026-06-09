Na fotbalovém mistrovství světa bude rekordních osm čtyřicátníků
9. 6. 2026 – 19:18 | Sport | Jasmína Krásná
Na fotbalovém mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě bude rekordních osm čtyřicátníků.
To je o jednoho více než na všech předchozích 22 šampionátech dohromady, upozornila agentura Reuters.
Nejstarším účastníkem letošního turnaje bude třiačtyřicetiletý skotský brankář Craig Gordon. Pokud nastoupí, zařadí se na druhé místo v historickém žebříčku za egyptského brankáře Ísama Haddarího, kterému bylo 45 let, když v roce 2018 chytal v Rusku proti Saúdské Arábii. Gordon by měl krýt na lavičce záda Angusi Gunnovi.
Z dosavadních sedmi čtyřicetiletých účastníků mistrovství světa bylo šest brankářů. Jediným hráčem v poli byl kamerunský útočník Roger Milla, který je zároveň nejstarším hráčem, jenž dal na závěrečném turnaji gól. V roce 1994 se mu to v zápase proti Rusku povedlo ve 42 letech.
Millův rekord zůstane nepřekonán, neboť nejstarším hráčem v poli bude na šampionátu jednačtyřicetiletý Portugalec Cristiano Ronaldo. Ve 40 letech by se mezi střelce mohli zapsat i Luka Modrič a Edin Džeko.
Ronalda čeká rekordní šesté mistrovství světa, stejně jako čtyřicetiletého mexického brankáře Guillerma Ochou a lídra argentinských obhájců titulu Lionela Messiho, který brzy oslaví 39. narozeniny.
Dalšími čtyřicátníky na MS budou brankář Vozinha z týmu nováčka Kapverd a německý gólman Manuel Neuer, světový šampion z roku 2014. Uruguayský brankář Fernando Muslera oslaví 40. narozeniny příští týden, den po utkání svého týmu se Saúdskou Arábií.