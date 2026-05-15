Na hokejovém mistrovství světa se český tým dnes večer utká o první body s Dány
15. 5. 2026 – 13:35 | Sport | Jasmína Krásná
Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu.
Oba celky se letos utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3:2. Duel skupiny B ve Fribourgu začne ve 20:20.
S Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi MS také před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7:2. Zatímco však Češi později vypadli ve čtvrtfinále po porážce 2:5 se Švédy, Dánové se postarali o jedno z největších překvapení historie šampionátů, když ve stejné části udolali po obratu v závěru zápasu Kanadu 2:1 a dostali se poprvé mezi nejlepší čtyřku.
Soupiska hokejistů Česka na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu:
Brankáři:
|32
|Josef Kořenář
|31.1.1998
|186 cm/86 kg
|Sparta Praha
|39
|Dominik Pavlát
|11.11.1999
|187/80
|Ilves Tampere/Fin.
Obránci:
|6
|Michal Kempný
|8.9.1990
|183/89
|Brynäs/Švéd.
|17
|Filip Hronek
|2.11.1997
|183/85
|Vancouver/NHL
|26
|Jiří Ticháček
|30.1.2003
|175/77
|Kärpät Oulu/Fin.
|27
|Marek Alscher
|7.4.2004
|190/93
|Florida/NHL, Charlotte/AHL
|55
|Libor Hájek
|4.2.1998
|191/95
|Pardubice
|65
|Tomáš Cibulka
|2.4.2004
|183/77
|České Budějovice
|79
|Tomáš Galvas
|11.2.2006
|179/76
|Liberec
Útočníci:
|8
|Ondřej Beránek
|21.12.1995
|184/90
|Karlovy Vary
|10
|Roman Červenka
|10.12.1985
|181/88
|Pardubice
|11
|Matyáš Melovský
|25.5.2004
|187/90
|Utica/AHL
|12
|Jiří Černoch
|1.9.1996
|179/93
|Karlovy Vary
|18
|Dominik Kubalík
|21.8.1995
|187/86
|Zug/Švýc.
|19
|Jakub Flek
|24.12.1992
|173/78
|Brno
|23
|Lukáš Sedlák
|25.2.1993
|184/94
|Pardubice
|49
|Jaroslav Chmelař
|20.7.2003
|193/103
|New York Rangers/NHL
|61
|Martin Kaut
|2.10.1999
|188/86
|Pardubice
|81
|Matěj Blümel
|31.5.2000
|183/93
|Boston/NHL, Providence/AHL
|87
|Michal Kovařčík
|19.11.1996
|184/80
|Třinec
|96
|Daniel Voženílek
|10.2.1996
|190/101
|Zug/Švýc.
|97
|David Tomášek
|10.2.1996
|188/95
|Färjestad/Švéd.
Trenér: Radim Rulík (25.6.1965). Asistenti: Jiří Kalous (6.12.1964), Tomáš Plekanec (31.10.1982) a Marek Židlický (3.2.1977).