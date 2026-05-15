15. 5. 2026 – 13:35 | Sport | Jasmína Krásná

Na hokejovém mistrovství světa se český tým dnes večer utká o první body s Dány
zdroj: Profimedia
Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu.

Oba celky se letos utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3:2. Duel skupiny B ve Fribourgu začne ve 20:20.

S Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi MS také před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7:2. Zatímco však Češi později vypadli ve čtvrtfinále po porážce 2:5 se Švédy, Dánové se postarali o jedno z největších překvapení historie šampionátů, když ve stejné části udolali po obratu v závěru zápasu Kanadu 2:1 a dostali se poprvé mezi nejlepší čtyřku.

Soupiska hokejistů Česka na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu:

Brankáři:

32 Josef Kořenář 31.1.1998 186 cm/86 kg Sparta Praha
39 Dominik Pavlát 11.11.1999 187/80 Ilves Tampere/Fin.

Obránci:

6 Michal Kempný 8.9.1990 183/89 Brynäs/Švéd.
17 Filip Hronek 2.11.1997 183/85 Vancouver/NHL
26 Jiří Ticháček 30.1.2003 175/77 Kärpät Oulu/Fin.
27 Marek Alscher 7.4.2004 190/93 Florida/NHL, Charlotte/AHL
55 Libor Hájek 4.2.1998 191/95 Pardubice
65 Tomáš Cibulka 2.4.2004 183/77 České Budějovice
79 Tomáš Galvas 11.2.2006 179/76 Liberec

Útočníci:

8 Ondřej Beránek 21.12.1995 184/90 Karlovy Vary
10 Roman Červenka 10.12.1985 181/88 Pardubice
11 Matyáš Melovský 25.5.2004 187/90 Utica/AHL
12 Jiří Černoch 1.9.1996 179/93 Karlovy Vary
18 Dominik Kubalík 21.8.1995 187/86 Zug/Švýc.
19 Jakub Flek 24.12.1992 173/78 Brno
23 Lukáš Sedlák 25.2.1993 184/94 Pardubice
49 Jaroslav Chmelař 20.7.2003 193/103 New York Rangers/NHL
61 Martin Kaut 2.10.1999 188/86 Pardubice
81 Matěj Blümel 31.5.2000 183/93 Boston/NHL, Providence/AHL
87 Michal Kovařčík 19.11.1996 184/80 Třinec
96 Daniel Voženílek 10.2.1996 190/101 Zug/Švýc.
97 David Tomášek 10.2.1996 188/95 Färjestad/Švéd.

Trenér: Radim Rulík (25.6.1965). Asistenti: Jiří Kalous (6.12.1964), Tomáš Plekanec (31.10.1982) a Marek Židlický (3.2.1977).

Zdroje:
ČTK

