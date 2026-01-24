Nečas přihrál v NHL na dva góly, Dostál vychytal pátou výhru v řadě
24. 1. 2026 – 11:19 | Sport | Jasmína Krásná
Martin Nečas asistoval v NHL u dvou gólů Colorada, které prohrálo 3:7 s hokejisty Philadelphie.
Český útočník nasbíral v této sezoně už 40 přihrávek, což se mu povedlo potřetí v kariéře. Výhru Flyers řídil hattrickem Owen Tippett. Lukáš Dostál chytil 20 střel a dovedl Anaheim k vítězství 4:2 na ledě Seattlu. Po třech měsících naskočil do hry Filip Chytil, jenž s Vancouverem podlehl doma New Jersey 4:5. Adam Klapka nedohrál po kuriózní scéně zápas, ve kterém Calgary prohrálo s Washingtonem 1:3.
Nečas si připsal dvě druhé asistence, po kterých vyrovnalo Colorado v prostřední třetině na 2:2 a 3:3. Při prvním gólu založil přihrávkou z obranného pásma rychlý protiútok, který zakončil Viktor Olofsson. Druhý bod Nečas získal, když po vyhraném vhazování přistrčil puk Nathanu MacKinnonovi, po jehož pasu se prosadil Cale Makar.
Tippett otevřel skóre a na začátku třetí třetiny zlomil nerozhodný stav 3:3. Kanadský útočník zkompletoval hattrick v 51. minutě gólem na 6:3 z úniku v oslabení. Třemi body podpořil výhru Philadelphie Matvej Mičkov (2+1). Samuel Ersson kryl 32 střel včetně devíti Nečasových pokusů.
"Dvě třetiny jsme hráli dobře. Líbila se mi i první třetina, i když jsme ji prohráli 0:2," řekl trenér Colorada Jared Bednar. "Začátek poslední třetiny byl ale otřesný. Kupili jsme chyby, dělali divná rozhodnutí. Nechápu, co se stalo," doplnil kouč. Jeho svěřenci vedou NHL, prohráli ale čtyři z posledních pěti utkání.
Anaheim vyhrál pošesté za sebou, v pěti případech s Dostálem v brance. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen jeho spoluhráč Cutter Gauthier, který otevřel skóre a připravil třetí gól týmu. Českého gólmana překonali jen Jared McCann a Jaden Schwartz, kteří snížili na 1:2 a 2:3. Dostál během své série pěti výher inkasoval jen devětkrát.
"Držíme se toho, co máme. Spoléháme na obranu a v ní teď hrajeme solidně," komentoval Gauthier obrat. Před vítěznou sérií prohrál Anaheim devětkrát v řadě a Dostál v šesti startech po sobě inkasoval alespoň čtyři branky.
Klapka obdržel v 52. minutě za stavu 1:2 osobní trest a zamířil do kabiny po neobvyklé scéně. Útočník Washingtonu Tom Wilson dohrál souboj před střídačkou Calgary, ze které ho sedící Klapka dvakrát lehce poklepal čepelí do zad. Wilson se po Klapkovi ohnal rukavicí a poté si stěžoval na chování českého hráče rozhodčím. Zápas nedohrál ani známý provokatér Wilson, který obdržel osobní trest o pár střídání později.
Právě po Wilsonově zákroku se Chytil ocitl na konci října na marodce kvůli otřesu mozku. V utkání proti New Jersey nastoupil ve středu druhého útoku a odehrál téměř dvacet minut, ale nebodoval a neodvrátil dvanáctou porážku Vancouveru z posledních třinácti utkání. Naprázdno vyšel i Ondřej Palát na straně vítězů.
"Musím se teď kolem sebe více koukat," uvedl Chytil, který vynechal 44 utkání. Přiznal, že první střídání měl v hlavě, co se stalo posledně. "Nebylo to ale špatné. V průběhu zápasu jsem se cítil lépe. Ale i když dva měsíce trénujete, zápas tím nenahradíte," prohlásil.
Chytil vstřelil před zraněním tři góly v šesti utkáních. Jeho návrat uvítal i trenér Vancouveru Adam Foote. "Je úžasné ho sledovat. Je tak šťastný a nabuzený, že může opět hrát. Směje se, má energii. Všichni to cítí. Nebudeme na něj příliš tlačit. Může trvat pár zápasů, než se do toho dostane," pronesl Foote.
Vancouver prohrával ve 24. minutě 0:3, v dalším průběhu třikrát snížil na rozdíl jedné branky. "Musíme začít lépe. Nemůžeme ve dvou střídáních po sobě dostat dva góly. Pak je těžké se dostat zpátky zápasu, ale bojovali jsme a druhá polovina utkání byla lepší. Hráli jsme dobře, šance jsme si vytvářeli,“ řekl Chytil, který odehrál v NHL jubilejní 400. zápas. K vítězství New Jersey přispěl třemi body Cody Glass (2+1).
Útočník Mitch Marner si poprvé zahrál jako soupeř v Torontu, které jej draftovalo v roce 2015 ze čtvrté pozice. Kanadský hokejista působil v Maple Leafs devět sezon a v historické produktivitě klubu je šestý se 741 body. Vloni v létě odešel do Vegas.
"Na rozbruslení jsem se cítil divně. Byl to zvláštní den. Jsem rád, že jsme získali dva body a taky se mi ulevilo, že je po všem a už o tom nemusím mluvit," řekl Marner po výhře Vegas 6:3. Proti svému bývalému klubu nebodoval, neprosadil se ani jeho spoluhráč Tomáš Hertl. První hvězdou byl zvolen Mark Stone, který dal dva góly Vegas a na jeden přihrál.