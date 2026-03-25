Nečas se při vysoké výhře blýskl dvěma góly, Pastrňák se Zachou asistovali
25. 3. 2026 – 9:47 | Sport | Jasmína Krásná
Útočník Martin Nečas v NHL dvěma góly pomohl hokejistům Colorada k výhře 6:2 na ledě Pittsburghu a vylepšil svou sezonní bilanci na 88 bodů (34+54).
Jen o bod méně má na kontě David Pastrňák, jenž si připsal asistenci při porážce Bostonu 2:4 s Torontem.
Nečas se poprvé prosadil v přesilové hře v 17. minutě, kdy po nahrávce Calea Makara zvýšil ranou z levého kruhu pro vhazování na 3:1 pro Colorado. Podruhé se prosadil z dorážky v závěru druhé dvacetiminutovky.
Český útočník byl vyhlášen první hvězdou zápasu a potvrdil výbornou formu z posledních týdnů. V uplynulých deseti zápasech bodoval šestnáctkrát a s 88 body je šestým nejproduktivnějším hráčem ligy.
Pastrňák ve třetí třetině zápasu s Torontem spolu s Pavlem Zachou připravil kontaktní branku Bostonu na 2:3 a v sezoně má na kontě 28 gólů a 59 asistencí. Zacha je s 52 body (23+29) čtvrtým nejproduktivnějším Čechem.
Oba čeští útočníci Bostonu mohli mít minimálně o bod víc, proti byl ale brankář Maple Leafs Anthony Stolarz. Nejlepší zákrok proti českému duu předvedl ve 26. minutě, kdy před ním Zacha s Pastrňákem zůstali úplně sami. Americký brankář ale přečetl Zachovu nabídku a proti zakončujícímu Pastrňákovi se stihl skvěle přesunout.
"Chytal neuvěřitelně. Dostali jsme se trochu do problémů s disciplínou, ale on nás v oslabení pokaždé skvěle podržel. Udržel nás ve hře a hlavně díky němu jsme si nakonec došli pro výhru," chválil gólmana útočník John Tavares, který v duelu připravil tři branky Maple Leafs.
Dvěma nahrávkami se v duelu proti Anaheimu blýskl Filip Hronek. Český obránce se podepsal pod góly na 1:0 a 2:2, Canucks ale nadějně rozehraný zápas ztratili a po nevydařené třetí třetině doma prohráli 3:5.
Lukáš Dostál v brance Anaheimu zlikvidoval 27 z 30 střel a připsal si 29. výhru v ročníku. Třemi nahrávkami se blýskl obránce John Carlson, který do Anaheimu přišel těsně před uzávěrkou přestupů a naskočil v dresu Ducks do pátého zápasu. "Zatím si stále zvykám na spoluhráče i herní systém, ale myslím si, že to bude dobré," řekl šestatřicetiletý obránce, který poprvé v kariéře nastupuje za jiný tým než za Washington.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš proti nejlepšímu týmu Východní konference Carolině zlikvidoval 41 střel a dovedl Canadiens k výhře 5:2. "Je ve skvělé formě. Ví, jak důležité zápasy jsou před námi, a jeho výkony tomu odpovídají. Je skvělé mít ho v brance, jeho výkony dodávají sebevědomí i nám. Víme, že když se něco nepovede, může to zachránit, a to je důležité," chválil českého brankáře slovenský útočník Juraj Slafkovský, který pomohl k vítězství gólem a asistencí.
O poznání méně se úterní zápas povedl Davidu Rittichovi z New York Islanders. Český brankář v duelu s Chicagem inkasoval třikrát během úvodních 20 minut a přenechal místo Iljovi Sorokinovi. Islanders nakonec prohráli 3:4.
Zápas nedokončil ani brankář Utahu Karel Vejmelka, který za 40 minut utkání s Edmontonem dostal čtyři góly z 15 střel a vystřídal ho Vítek Vaněček. Týmová dvojka ve třetí třetině neinkasovala, k obratu ale nepomohla. Mammoth podlehli Oilers 2:5. Dva góly vítězů dal Connor McDavid a pokořil hranici 400 branek a 1200 bodů v kariéře.
Úspěšný nebyl ani další český brankář Daniel Vladař z Philadelphie, který inkasoval tři góly z 19 střel a jeho tým podlehl Columbusu 2:3.