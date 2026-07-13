Nosková si po triumfu ve Wimbledonu zatančila na bálu šampionů se Sinnerem
13. 7. 2026 – 14:23 | Sport | Jasmína Krásná
Tenistka Linda Nosková oslavila letošní wimbledonský triumf v neděli večer na tradičním bálu šampionů.
V černých šatech si během slavnostní večeře zatancovala s vítězem mužského turnaje a čerstvě pětinásobným grandslamovým šampionem Italem Jannikem Sinnerem. Předtím se také fotila v areálu All England Clubu s vítěznou trofejí a v rozhovoru pro web turnaje řekla, že úspěch stále vstřebává.
Jednadvacetiletá Nosková triumfovala ve Wimbledonu díky sobotnímu vítězství nad krajankou Karolínou Muchovou. V historicky prvním českém finále na grandslamech porazila o osm let starší soupeřku 6:2. 5:7, 6:3. Na turnajích "velké čtyřky" vybojovala první titul a ve Wimbledonu se připojila k dalším českým šampionkám z dřívějších let Barboře Krejčíkové (2024), Markétě Vondroušové (2023), Petře Kvitové (2011, 2014) a Janě Novotné (1998).
"Oslava s mým týmem byla později vrcholem dne. Už jsem o tom dříve přemýšlela. Doufala jsem, že někdy budu moci s nimi takový okamžik sdílet," řekla Nosková, která se díky triumfu stala i členkou All England Clubu. "To už je taková třešnička na dortu. Nedokážu to prostě pobrat," podotkla.
Po sobotním vítězství absolvovala řadu mediálních aktivit. Během rozhovoru s BBC obdržela také dárkovou tašku s klíčenkou v podobě vítězné mísy Venus Rosewaterové. "Dám si ji na svůj bag (tašku na rakety)," řekla Nosková, která už na ní měla dříve připevněnou plyšovou jahodu. "A víte co? Už jsem měla v plánu si do toho obchodu zajít a koupit si tu klíčenku sama," uvedla s úsměvem.
Během neděle absolvovala Nosková v bílých šatech například focení s trofejí a večer se účastnila tradičního bálu šampionů. Během něj si krátce zatancovala v černých šatech za doprovodu skladby Can´t stop he feeling od Justina Timberlakea s vítězem mužské dvouhry Sinnerem. O tři roky starší Ital předtím porazil ve finále Němce Alexandera Zvereva.
Večeře šampionů se účastnily také Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková, které v sobotu vyhrály juniorskou čtyřhru.