Obhájci titulu Argentinci zdolali 2:1 Anglii a jsou opět ve finále MS
15. 7. 2026 – 23:24 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2:1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu.
Albion poslal v Atlantě do vedení v 55. minutě Anthony Gordon, Jihoameričané ale otočili skóre v závěru po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Enzo Fernández a ve druhé minutě nastavení rozhodl Lautaro Martínez.
Argentina zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala, a v neděli od 21:00 SELČ v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast, v roce 1966 na domácí půdě šampionát ovládli. V utkání o třetí místo se v sobotu utkají s Francouzi.
Oba trenéři si přichystali jedno větší překvapení v základní sestavě, Angličan Rogers i na druhé straně Simeone dostali na šampionátu teprve podruhé šanci od začátku. I oni "přispěli" k nervóznímu začátku duelu, v úvodní desetiminutovce bylo k vidění celkem sedm faulů.
Jako první ohrozil bránu až ve 33. minutě Stones, hlavou po standardní situaci minul. Od šampionátu v roce 1966, kam sahají podrobné statistiky společnosti Opta, se v zápase MS nikdy nečekalo déle na úvodní střelu. Vzápětí vypálil z dálky Fernández, i jeho pokusu chyběl zhruba metr.
První střelu mezi tři tyče vyslal hned po změně stran Álvarez, Pickford jeho ránu na přední tyč vyrazil. Skóre se ale změnilo ve prospěch evropského celku. Gordon si naběhl na Rogersův přetažený centr, předskočil váhajícího Molinu a zblízka překonal brankáře Emiliana Martíneze. Pětadvacetiletý křídelník, jenž před turnajem v Americe přestoupil z Newcastlu do Barcelony, vstřelil premiérový gól na mistrovství světa.
Argentinci po inkasované brance uzavřeli soupeře na jeho polovině. V 69. minutě Messi našel ve vápně Gonzáleze, proti jehož hlavičce vytáhl Pickford skvělý reflex. Čtvrt hodiny před koncem pomohla anglickému brankáři tyč, tentokrát se do vzduchu zavěsil Mac Allister.
S 19 brankami nejlepší útok turnaje zvyšoval tlak, naopak trenér Tuchel vsadil vše na obranu a na hřiště posílal z lavičky další defenzivní hráče. V 85. minutě ale jeho tým přece jen inkasoval, když po rozehraném rohovém kopu Messi nabil za vápnem Fernándezovi a ten křižnou ranou srovnal.
Argentina nepolevila a ve druhé minutě nastavení dokonala zasloužený obrat. I k druhému zásahu výrazně přispěl nejlepší střelec turnaje Messi, jenž má stejně jako Francouz Mbappé na kontě osm gólů. Hvězdný kapitán Jihoameričanů netypicky pravačkou nacentroval do vápna přesně na hlavou Lautara Martíneze, který pohodlně zakončil do prázdné brány.
Svěřenci trenéra Scaloniho zvládli další drama ve vyřazovací fázi. V úvodním kole a ve čtvrtfinále zdolali Kapverdy se Švýcarskem až po prodloužení. V osmifinále proti Egyptu zvítězili 3:2, i když ještě v 79. minutě prohrávali o dvě branky.
Úřadující jihoameričtí šampioni prodloužili vítěznou sérii na MS na 13 utkání. Anglie prohrála po 17 soutěžních zápasech a poprvé pod vedením kouče Tuchela.