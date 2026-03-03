Olympijská kombinéza Leerdamové se vydražila za téměř pět milionů korun
3. 3. 2026 – 8:30 | Sport | Jasmína Krásná
Za 195.000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a stříbrnou medaili.
Většinu částky - 75 procent - získá bruslařský klub v Pijnackeru, kde sedmadvacetiletá hvězda začínala.
Za stejným účelem dražila nizozemská sportovní organizace TeamNL kusy oblečení dalších nizozemských olympioniků, ale kombinéza Leerdamové byla jednoznačně nejžádanější položkou. V dražbě přihazovali zájemci z Belgie, Německa, Francie, Spojených států, Kanady či Mexika, ale podle médií vyhrála nabídka z Nizozemska.
V klubu, který většinu peněz z prodeje kombinézy získá, nemohli částce uvěřit. Podle zástupkyně oddílu Jacqueline van Windenové očekávali, že se prodá tak za 15.000 eur. "Je to neskutečné. Byli jsme naprosto ohromeni, když jsme to viděli. Zatím nevíme, co s penězi uděláme," uvedla.
Leerdamová v Miláně ovládla závod na 1000 metrů a byla druhá na poloviční trati.