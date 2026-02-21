Olympijský bronz získali hokejisté Finska, porazili Slováky 6:1
21. 2. 2026 – 23:35 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Finska vybojovali bronz na olympijském turnaji v Miláně.
V utkání o třetí místo deklasovali obhájci prvenství z Pekingu Slováky 6:1 a vrátili jim porážku z úvodního souboje v základní skupině. Dvakrát se trefil útočník Erik Haula, jenž zaznamenal i vítězný gól, poražení se prosadili jen za stavu 0:2.
Svěřenci kouče Anttiho Pennanena si do poloviny zápasu vypracovali dvoubrankový náskok. V osmé minutě otevřel skóre Sebastian Aho, ve druhé třetině zvýšil Erik Haula. Slováci, kteří v Itálii bojovali o obhajobu čtyři roky starého bronzu a zároveň první medaile pod pěti kruhy od rozdělení Československa, snížili zásluhou kapitána Tomáše Tatara.
Ve třetí části ale Finové definitivně rozhodli čtyřmi góly. Před její polovinou se v rozmezí 42 sekund prosadili Roope Hintz a Kaapo Kakko, prázdnou branku pak při hře výběru trenéra Vladimíra Országha bez gólmana trefili Joel Armia, jenž si v duelu připsal i dvě asistence, a Haula.
Finové získali pátý olympijský bronz, všechny přitom od her v Lillehammeru 1994. Vedle zlata z Pekingu dosáhli také dvakrát na stříbro. Na olympijských turnajích za účasti hráčů NHL vyšli naprázdno pouze v roce 2002 v Salt Lake City, kde vypadli ve čtvrtfinále a skončili šestí.
Oba celky se v "souboji zklamaných" musely obejít shodně bez jednoho z klíčových článků ofenzivy. Finové postrádali Rantanena, Slováci Pospíšila. Finové působili od začátku o trochu živěji, ale první větší možnost měli přesto Slováci: Sukeľ v ní ale nevyzrál na gólmana Sarose.
Na druhé straně se vyznamenal jeho protějšek Hlavaj, když zakončoval Kakko. V osmé minutě ale přišla Heiskanenova rána od modré čáry, závar poblíž brankoviště, po němž vyplaval puk za zády slovenského gólmana a Aho ho snadno uklidil do branky.
Ve 13. minutě mohl po chybě Seveřanů vyrovnat Regenda, jenže z ideální pozice nezamířil přesně. Zvýšit mohl Kapanen, Hlavaj byl však proti.
Po faulu Okuliara ještě před přestávkou si Finové přenesli do druhého dějství většinu z přesilovky, na konci trestu pálil Tolvanen, Hlavaj ale zasáhl. Pak vyhodil puk do hlediště Haula a početní výhodu si zkusili i Slováci, vůbec se jim však nepovedla.
Sarosovu pozornost pak prověřil Okuliar. Na začátku 29. minuty zvýšil nádhernou střelou Haula a odčinil svůj předchozí prohřešek proti pravidlům. Další šanci měl pár sekund na to Kapanen, o chvilku později pálil znovu Haula, ale Hlavaj držel naděje svého týmu na obrat.
Slovákům ho přiblížil nečekaný odraz kotouče od zadního hrazení, po němž se k němu dostal Tatar, a i když se Saros stihl vrátit mezi tyčky, pohrál si s ním rychlým blafákem do bekhendu.
Ve třetí třetině se ofenziva rozjela naplno a k vidění byla dlouhá řada šancí. Hlavajovi pomohla dvakrát i branková konstrukce, ale byli to pouze Finové, kdo se dokázal prosadit. Při přesilovce ve 49. minutě využil nabídku Heiskanena tečující Hintz. A když chvilku po něm zvýšil už na 4:1 dokonalou ranou s pomocí tyčky Kakko, bylo rozhodnuto.
Slováci to pak sice ještě zkusili s dlouhou power play, na dostřel už se však nedostali a rozdíl ve skóre naopak zvýraznili Armia s Haulou.