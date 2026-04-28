Pardubice slaví po 14 letech titul, prodloužení v Třinci rozhodl Červenka
28. 4. 2026 – 20:32 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Pardubic slaví po 14 letech zisk mistrovského titulu. V šestém finále play off extraligy vyhráli v Třinci 5:4 v prodloužení a ovládli sérii 4:2 na zápasy. Rozhodl o tom v čase 60:57 svým druhým gólem v utkání Roman Červenka.
Dynamo získalo sedmý titul v historii a čtvrtou medaili za sebou po bronzu v roce 2023 a stříbrech z minulých dvou let. Oceláři ve svém sedmém finále z posledních osmi dohraných sezon teprve podruhé neuspěli, což se jim stalo naposledy v roce 2018.
Pardubice získaly titul jako první vítěz základní části od roku 2016, kdy se to podařilo Liberci se současným koučem Dynama Filipem Pešánem. Pardubice a Plzeň tak v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů doplní třetí tým dlouhodobé soutěže Liberec.
Třinec se ujal vedení v čase 2:39, kdy překonal Willa z levého kruhu Sikora, který se vrátil do sestavy Ocelářů po jednozápasové absenci. Oficiálně mu byl gól v zápise připsán i přes pravděpodobnou Kubiesovu teč.
V 9. minutě upadl domácí kapitán Růžička ramenem na mantinel a musel odstoupit na část utkání, stejně jako o chvíli později kapitán Dynama Sedlák po Hudáčkově zákroku.
Ve 12. minutě se Východočeši dočkali vyrovnání. Poulíček našel v přečíslení Fejese, který prostřelil Kacetla a v sedmém utkání v play off v české extralize oslavil první branku. Za 100 sekund Dynamo stav otočilo. Tourigného střelu od modré čáry ještě nešťastně tečoval před třineckým gólmanem Marinčin.
V úvodu druhé části šel pykat na trestnou lavici Kondelík, ale Oceláři ani ve druhé přesilovce v utkání Willa neohrozili. Ve 28. minutě už se ale domácí radovali z vyrovnání. Po Kochově střele překonal Willa z dorážky Nestrašil. V polovině druhé třetiny sice odolali Oceláři při Musilově vyloučení, ale pouhou vteřinu po jeho návratu na led vrátil Dynamu náskok Červenka.
Hned za 16 sekund odpověděl přesnou střelou z pravého kruhu Kundrátek. V závěru druhého dějství při trestu hostů za špatné střídání po Flynnově přihrávce minul Daňo. Potom nabídl domácím na 78 sekund přesilovku pěti proti třem faulem Čerešňák. Ještě před pauzou pomohla Willovi pravá tyč po Nestrašilově střele, kterou stihl rukavicí vychýlit Ludvig. Růžičkovu střelu také do odkryté branky kryl pardubický gólman.
Po pauze neuspěl ve zbytku početní výhody se svou střelou ani Hudáček. Ve 43. minutě se radovali hosté. Mandát dojel puk za brankou a jeho bekhendové nahození si srazil do vlastní branky Kacetl.
V čase 51:51 vyrovnal Flynn, který z levé strany z úhlu trefil puk z dorážky ze vzduchu a ten o bližší tyč a Willova záda skončil za brankovou čárou. Dynamo se ubránilo při Červenkově vyloučení.
Po 57 sekundách nastavení po Sedlákově přihrávce rozhodl střelou z pravého kruhu Červenka, který se 14 góly ovládl tabulku střelců play off a s 25 body vyhrál i produktivitu. Sedlák díky přihrávce s 11 body za čtyři branky a sedm asistencí v šesti finálových zápasech vyrovnal rekord Slováka Žigmunda Pálffyho, který v sérii o titul v roce 1992 za Trenčín proti Plzni zaznamenal osm tref a tři přihrávky ve čtyřech duelech.