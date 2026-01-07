Pardubice vyhrály na Spartě 3:2 v prodloužení, dvakrát se trefil Kelemen
7. 1. 2026 – 0:17 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Pardubic vyhráli ve šlágru 39.kola extraligy na ledě Sparty po obratu 3:2 v prodloužení.
Dvěma góly včetně toho vítězného se na tom podílel Miloš Kelemen. Východočeši bodovali pojedenácté za sebou, z toho devětkrát triumfovali a vedou tabulku o osm bodů před Plzní. Pražané prohráli pět z posledních sedmi extraligových zápasů a jsou šestí.
"Měli jsme relativně dobrý vstup do utkání. Pak hru převzala ve druhé třetině Sparta. Hodně nám pomohla rozhodnutá trenérská výzva v náš prospěch. Ve třetí třetině už to bylo vyrovnané. Jsme rádi, že jsme srovnali stav a dovedli to do prodloužení, kde byly šance na obou stranách. My jsme jednu využili," uvedl na tiskové konferenci pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
Po měsíci se do sestavy Sparty vrátil někdejší útočník Pardubic Hyka. Na druhé straně nastoupil bývalý kapitán Pražanů Sobotka, jenž první vzájemné utkání v O2 areně vynechal v říjnu kvůli zranění. Východočeši tehdy zvítězili 6:3.
V úvodním dějství se hrál svižný hokej s minimem přerušení. O málo aktivnější pardubičtí hráči ale na gólmana Kováře nevyzráli. V závěru první části si agilní sparťan Řepík v oslabení najel až před brankáře Willa, z bezprostřední blízkosti však neuspěl.
"Přišlo mi, že nikdo nechtěl udělat chybu a dostat první gól. Celá první třetina mi přišla taková. Pak dali gól a začalo se víc hrát. Potom to byl docela dobrý hokej nahoru dolů. Dobrý zápas nakonec," prohlásil pardubický útočník Lukáš Sedlák.
Ve 24. minutě se domácí prosadili. Niko Seppälä se u hrazení zbavil Vondráčka, nabruslil si až téměř do prostoru mezi kruhy a pomocí odrazu od břevna se dočkal první extraligové trefy. Za další čtyři minuty skóroval Řepík, Dynamo si ale vzalo trenérskou výzvu. Kvůli nedovolenému bránění gólmanovi ze strany Řepíka branka neplatila. Místo toho z velkého úhlu srovnal Sedlák.
V polovině zápasu se vyostřily emoce a následovala šarvátka mezi hráči, na ledě se vytvořily i čtyři dvojice, hromadná bitka ale nakonec nenastala. Rozhodčí však poté přezkoumali videozáznam a Krejčík po hlavičce do Kelemena obdržel pět minut plus do konce utkání. Duel kvůli osobnímu trestu skončil i pro pardubického Mikliše, který ještě v minulé sezoně působil ve Spartě.
Pardubicím se naskytla zkrácená tříminutová přesilovka, kterou však nevyužili. Těsně před početní výhodou Seppälä "namazal" puk Vondráčkovi, jenže ten na Kováře nevyzrál. Na konci prostřední části vrátil Pražanům vedení Němeček.
Hosté srovnali se Spartou krok na začátku třetí třetiny po trefě Kelemena. Obrat mohl dokonat Poulíček, který dnes nastoupil k 600. extraligovému duelu, jenže zcela osamocený před Kovářem místo zakončení zlomil hokejku. Šlágr kola před 13.496 diváky nakonec rozhodl v prodloužení Kelemen.
"Byl to play off zápas, všechny ty věci k tomu patří. Ztratili jsme dva zápasy po sobě v prodloužení, s Kladnem jsme vedli minutu a půl před koncem. Je to málo a člověk cítí hořkost, zklamání. Zítra vyčistíme hlavy a půjdeme v neděli dál," řekl trenér Sparty Jaroslav Nedvěd.