Pardubický Červenka vyhrál produktivitu extraligy, střelcům vládl Nellis
7. 3. 2026 – 8:06 | Sport | Jasmína Krásná
Čtyřicetiletý útočník Roman Červenka z Pardubic vyhrál kanadské bodování základní části extraligy.
Kapitán české reprezentace si připsal ve 43 zápasech 60 bodů a s 41 asistencemi se stal i nejlepším nahrávačem. O osm bodů předčil klubového spoluhráče Lukáše Sedláka, jenž v 49 duelech vstřelil 17 gólů a na 35 přihrál. Nejlepším střelcem se stal s 25 trefami z 51 utkání Kanaďan Anthony Nellis z Vítkovic.
Červenka vyhrál produktivitu jako nejstarší hráč v historii ve věku 40 let a 86 dnů. V sezoně 2011/12 triumfoval ve věku 40 let a 79 dnů Petr Nedvěd, který tehdy v 49 duelech zaznamenal 61 bodů za 24 branek a 37 asistencí.
Nellis se stal nejlepším kanonýrem extraligy jako druhý cizinec. Dosud se to povedlo jen v ročníku 2022/23 Slovákovi Marku Daňovi z Třince. Nellis předčil o gól Jakuba Fleka z Komety Brno a Radana Lence z Liberce.
Extraliga v tomto ročníku zaznamenala druhou nejvyšší návštěvnost v historii samostatné české soutěže. Celkových 364 zápasů navštívilo 2,089.426 diváků, v průměru 5740 na utkání. Rekord vytvořil minulý ročník s 2,121.051 diváky, v průměru 5827 na utkání.