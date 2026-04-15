Pastrňák a Nečas získali díky asistencím 100. bod v sezoně NHL
15. 4. 2026 – 10:17 | Sport | Jasmína Krásná
David Pastrňák a Martin Nečas se postarali o to, že v NHL poprvé dva čeští hokejisté nasbírali v jedné sezoně 100 bodů.
Pastrňák v posledním zápase Bostonu v základní části asistoval u jedné branky při výhře 4:0 nad New Jersey. Magickou hranici pokořil počtvrté v kariéře. Nečas pomohl nahrávkou k výhře Colorada 3:1 nad Calgary a na stobodovou metu dosáhl poprvé. V minulosti se to z českých hráčů povedlo jen Jaromíru Jágrovi, který to zvládl pětkrát.
Pastrňák si 100. bod připsal hned v první minutě zápasu s New Jersey. Český útočník připravil branku pro Morgana Geekieho a sezonu zakončil s 29 góly a 71 asistencemi.
Na výhře Bostonu se podílel také Pavel Zacha, jenž v závěru první třetiny asistoval u gólu Viktora Arvidssona. Český centr v základní části nasbíral 65 bodů (30+35) a stanovil své nové kariérní maximum. Sezonu zakončil jako třetí nejproduktivnější hráč týmu.
Týmovému bodování suverénně vládne Pastrňák, jenž 100 bodů nasbíral počtvrté za sebou. Povedlo se mu to jako teprve pátému hokejistovi narozenému mimo Severní Ameriku. Navázal na Petera Šťastného (6 sezon za sebou), Jariho Kurriho (5) a Nikitu Kučerova s Leonem Draisaitlem (4).
"Máme za sebou výbornou základní část. Od prvního dne jsme bojovali jeden za druhého a díky tomu jsme vybojovali postup do play off. Rychle jsme pochopili, že to tenhle rok bude hlavně o týmové práci a byli jsme za to odměněni. Hrát v tomhle týmu je opravdu zábava," řekl Pastrňák, jenž poprvé od sezony 2017/18 nezakončí ročník jako nejproduktivnější Čech. Boston narazí v prvním kole play off na Buffalo.
Nečas má lepší střeleckou bilanci (38+62) než Pastrňák a čeká ho ještě jeden zápas. "Jsem rád, že se to Martymu povedlo, byl to velký cíl pro nás pro všechny," uvedl coloradský útočník Nathan MacKinnon, který s 53 góly míří za Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy.
Nečas si připsal 100. bod 17 sekund před koncem zápasu s Calgary, kdy se podepsal právě pod gól kanonýra MacKinnona do prázdné branky.
Už 38. vítězství v sezoně vychytal Karel Vejmelka. Gólman Utahu díky výhře 5:3 nad Winnipegem vyrovnal třetí nejlepší český počin v NHL Dominika Haška ze sezony 2006/07. Více výher nasbírali jen Roman Turek v sezoně 1999/2000, jenž se v dresu St. Louis radoval z 42 vítězství, a Hašek, který v ročníku 2001/02 dovedl Detroit v základní části ke 41 výhrám.
V aktuální sezoně je Vejmelka druhým nejúspěšnějším brankářem ligy. V elitní desítce v počtu výher ho doplňují Lukáš Dostál (30) a Jakub Dobeš s Danielem Vladařem (29).
Dostál s Dobešem v úterý mohli své statistiky vylepšit, Anaheim ani Montreal však k výhře nedovedli. Ducks prohráli s Minnesotou 2:3, Canadiens podlehli 2:4 na ledě Philadelphie. Jeden gól Dobeš inkasoval od kanadského obránce Olivera Bonka. Jednadvacetiletý syn českého mistra světa z roku 1996 Radka Bonka při své premiéře v NHL přidal k přesnému zásahu také asistenci a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
Premiérový start za Flyers si připsal český bek David Jiříček, který v prvním obranném páru odehrál téměř 20 minut. V utkání však nebodoval.