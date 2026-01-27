Pastrňák přihrál na tři góly a má v NHL 900 bodů, Boston ale s Rangers prohrál
27. 1. 2026 – 9:57 | Sport | Jasmína Krásná
David Pastrňák zaznamenal 900.bod v NHL, ale ani třemi asistencemi neodvrátil porážku hokejistů Bostonu s New York Rangers 3:4 v prodloužení. Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou pondělního utkání.
Na metu 900 bodů se devětadvacetiletý rodák z Havířova dostal jako šestý hráč v historii Bruins a jako třetí český hokejista v soutěži. Před ním to dokázali pouze Jaromír Jágr (1921) a Patrik Eliáš (1025).
Poprvé se Pastrňák do statistiky proti Rangers zapsal na začátku 13. minuty, kdy po jeho pobídce vyrovnal v Madison Square Garden na 1:1 Elias Lindholm.
Bruins museli i podruhé v utkání dotahovat. V úvodu druhé třetiny se Pastrňák podepsal přihrávkou také pod druhý Lindholmův gól.
Třetí asistenci a jubilejní 900. bod v NHL zaznamenal v čase 28:52, kdy zadovkou našel na levém kruhu Morgana Geekieho a nejlepší střelec Bostonu v této sezoně získal hostům vedení 3:2. Rangers ale v 54. minutě vyrovnali a v prodloužení o jejich vítězství rozhodl při hře tři na tři Matthew Robertson.
"Je to hořkosladký pocit. Vždy je těžké si užít takový milník, když nevyhrajete. Ale je mimořádný, to bez debat. Od první třetiny jsem věděl, že dnes budu bodovat. Hrálo se mi skvěle, ale bohužel jsme nezvítězili," řekl Pastrňák, jenž bodoval v sedmém utkání za sebou.
Pavel Zacha strávil na ledě téměř 18 minut, ale nebodoval. V hodnocení pobytu na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl bilanci minus 3. Boston je ve Východní konferenci sedmý, Rangers patří nadále poslední pozice.
Karel Vejmelka měl 27 zákroků, byl zvolen třetí hvězdou utkání, ale Utah podlehl Tampě Bay 0:2 a neuspěl po pěti výhrách. V dresu Lightning vychytal druhé čisté konto v sezoně Andrej Vasilevskij. Vítěznou branku dal obránce Darren Raddysh, výsledek pak v poslední minutě zpečetil Anthony Cirelli.
Čisté konto si připsal i další ruský gólman Ilja Sorokin, kolega Davida Ritticha z New York Islanders pomohl 21 zákroky k výhře 4:0 na ledě Philadelphie. Sorokin má v sezoně šest nul. Už v šestém utkání v řadě chyběl Flyers zraněný český gólman Daniel Vladař.
Divokou přestřelku viděli diváci v Edmontonu, kde domácí Oilers přehráli Anaheim 7:4. Brankář Lukáš Dostál zůstal jen na střídačce, přednost dostal Fin Ville Husso. Kanadský celek rozhodl o vítězství v druhé třetině, kdy dal čtyři branky. První hattrick v kariéře zaznamenal obránce Oilers Mattias Ekholm, na druhé straně dal tři góly Mikael Granlund. Kapitán Ducks Radko Gudas odehrál 15 minut.