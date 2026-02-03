Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, než se čekalo, chystá se i na zahájení
3. 2. 2026 – 15:19 | Sport | Jasmína Krásná
Hvězdný hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu přiletí do dějiště olympijských her v Miláně dříve, než se původně očekávalo.
Opora české reprezentace měla původně do Itálie přicestovat s dalšími hráči z NHL v neděli, Pastrňák ale bude na místě již v pátek a měl by se zúčastnit i slavnostního zahájení her. Nebude podle manažera národního týmu Milana Hniličky jediný, dříve do Milána přiletí například i brankář Lukáš Dostál.
Pastrňák oznámil změnu svých plánů v podcastu "Puk pak pivo", kde řekl, že si chce olympiádu "užít se vším všudy a být i na zahájení". Devětadvacetiletý útočník je tak vedle kapitána reprezentace Romana Červenky jedním z hlavních kandidátů na to, aby na slavnostním zahájení na San Siru nesl vlajku české výpravy. Český olympijský výbor plánuje zveřejnit jména vlajkonošů ve středu, nebo ve čtvrtek.
"Je pravda, že někteří kluci by na zahájení chtěli být," řekl Hnilička ČTK v Karlových Varech, kde se nyní připravuje evropská část týmu. Dvanáctka hráčů a členové realizačního týmu do Itálie odletí speciálem ve čtvrtek odpoledne. Vedle účasti na slavnostním zahájení je důvodem dřívější cesty do Itálie i lepší aklimatizace. Proto dříve přiletí Dostál.
Hokejisté budou v Miláně trénovat od pátku, v neděli v podvečer by se měl olympijský tým poprvé připravovat v kompletním složení. První zápas čeká české reprezentanty ve čtvrtek 12. února, kdy se utkají s Kanadou.