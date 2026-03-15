Pastrňák se Zachou pomohli asistencemi k výhře, Nečas gólem neodvrátil porážku
15. 3. 2026 – 1:21 | Sport | Jasmína Krásná
Čeští útočníci Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha se každý podíleli na jednom gólu Charlieho McAvoye v dnešním utkání NHL ve Washingtonu, který Bruins vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech.
Další reprezentační útočník Martin Nečas vstřelil jediný gól Colorada při porážce 1:3 ve Winnipegu.
Po bezbrankové první třetině ve Washingtonu otevřel skóre ve 22. minutě domácí Matt Roy. O deset minut později vyrovnal McAvoy, jemuž na modré čáře "nabil" Pastrňák. Podruhé se americký obránce prosadil v 51. minutě, kdy naopak tečoval před brankou Zachovu střelu od modré. Vyrovnal tím na 2:2, neboť ve 44. minutě znovu poslal Washington do vedení Rasmus Sandin.
V nájezdech se čekalo na gól až do deváté série, kdy utkání ukončil Fraser Minten. Předtím sedmnáct střelců včetně Zachy a Pastrňáka neuspělo. Bruins ukončili sedmizápasovou venkovní sérii bez výhry a posunuli se průběžně na páté místo tabulky Východní konference.
Za Capitals ani dnes nenastoupil český útočník David Kämpf, jenž stále čeká po výměně z Vancouveru na pracovní povolení v USA.
Nejlepší mužstvo soutěže Colorado nečekaně podlehlo na ledě Winnipegu, kterému na Západě patří až dvanáctá pozice. Favorizovaní Avalanche se prosadili až v čase 58:44, kdy na 1:2 snížil při power play Nečas svým 31. gólem v sezoně. Na vyrovnání ale hosté nedosáhli, půl minuty nato Cole Perfetti trefou do prázdné branky stanovil konečné skóre.