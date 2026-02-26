Plzeň do osmifinále Evropské ligy neprošla, Panathinaikosu podlehla na penalty
26. 2. 2026 – 22:11 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Plzně přes Panathinaikos Atény do osmifinále Evropské ligy nepostoupili.
V domácí odvetě úvodního kola vyřazovací fáze prohráli v penaltovém rozstřelu 3:4 a s účinkováním v soutěži se rozloučili. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1:1, hosty poslal v deváté minutě do vedení Andreas Tetteh, v druhé půli srovnal Karel Spáčil. V úvodním duelu před týdnem v Řecku se úřadující vicemistři svých zemí rozešli smírně 2:2.
Viktoria marně usilovala o pátý postup do osmifinále Evropské ligy v historii a nenaváže na loňskou účast mezi nejlepšími 16 celky. Západočeši utrpěli první porážku v této sezoně soutěže, celou ligovou fází jako jediní prošli bez prohry. Plzeň v pohárech ani v šestém duelu s řeckým klubem nezvítězila. Její vyřazení je zároveň velkou komplikací pro Česko v boji o udržení první desítky v žebříčku národních koeficientů.
Plzeň nastoupila v očekávané sestavě. Místo Doskiho, který si odpykal trest za tři žluté karty, naskočil na levém kraji obrany Spáčil a Jemelka hrál na stoperu. Panathinaikosu oproti prvnímu duelu scházel zraněný zadák Palmer-Brown.
Zimní posila Tetteh dal před týdnem oba góly řeckého týmu v Aténách a brzy se prosadil i v Plzni. Po dlouhém nákopu se před vápnem dostal k míči Taborda, přiťukl jej spoluhráči a čtyřiadvacetiletý útočník na konci deváté minuty křížnou přízemní střelou překonal Wiegeleho. Skóroval i v druhém utkání evropských pohárů v kariéře.
Západočeši se chvíli vzpamatovávali, po čtvrthodině převzali iniciativu, ale za celou první půli si vytvořili jedinou větší šanci. V 21. minutě se po krkolomné kombinaci dostal do zakončení Lawal, z voleje ve vápně ale těsně přestřelil.
Krátce před pauzou si poranil koleno stoper Jemelka a do druhého dějství už nenaskočil. Do obrany se zatáhl Souaré a na trávník přišel střídající Adu. Domácí se po změně stran nemohli dostal do tlaku, až v 62. minutě napřáhl ze strany Ladra a gólman Lafont jeho skákavý pokus k tyči vyrazil na roh.
Z něj už Viktoria srovnala. Na Hrošovského centr si naskočil Spáčil a hlavou srovnal. Lafont u rozhodčích marně reklamoval údajný útočný faul. Plzeňský defenzivní univerzál si připsal třetí gól v pohárech v kariéře.
Domácí ožili a rychle mohli otočit stav. Višinský si naběhl do úniku na Lafonta, v poslední chvíli mu ale ve vápně čistě sebral balon vracející se Katris. Hned z protiútoku nabil Tetteh před šestnáctku Sanchesovi, ale bývalý záložník Bayernu Mnichov minul.
V 74. minutě se Tetteh po souboji s plzeňským Dwehem marně dožadoval penalty. Domácím se pak zranil další obránce Spáčil a na post stopera musel naskočit střídající Sojka, obvykle střední záložník.
V základní době si už ani jeden z týmů nevytvořil větší šanci a odveta dospěla do prodloužení, které si Viktoria v pohárech zahrála po dvou letech od předloňského vyřazení ve čtvrtfinále Konferenční ligy ve Florencii. Plzeň doma v soutěžích UEFA po 90 minutách remizovala ve čtvrtém utkání po sobě. S Panathinaikosem se v základní době rozešla smírně i potřetí, v prosinci v ligové části hrály týmy v Aténách bez gólů.
V úvodní čtvrthodině prodloužení neměl ani jeden ze soupeřů větší možnost. Ve 105. minutě nicméně střídající Hernández zatáhl unikajícího Adua a litevský sudí Rumšas jej rovnou k velké nelibosti slavného trenéra Panathinaikosu Beníteze rovnou vyloučil.
Viktorii se v přesilovce příliš nedařilo a větší šanci si paradoxně vytvořil soupeř. Střelu střídajícího Pellistriho v poslední chvíli zablokoval Dweh. Dvojzápas musel rozhodnout až penaltový rozstřel, který si Plzeň v pohárech vyzkoušela potřetí v historii.
Zatímco v předchozích dvou případech proti TNS a Servette Ženeva Západočeši uspěli, tentokrát měli méně štěstí. Hned na úvod selhal Memič, vzápětí domácí brankář Wiegele vychytal Calabriu. Ve čtvrté sérii přestřelil plzeňský Souaré a Panathinaikos už nezaváhal.