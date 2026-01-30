Plzeň zvítězila v Basileji 1:0 a ligovou fází Evropské ligy prošla bez porážky
30. 1. 2026 – 6:04 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Plzně v osmém kole Evropské ligy zvítězili v Basileji 1:0 a jako jediní prošli celou ligovou fází soutěže bez porážky.
Západočeši měli už před zápasem jistý postup do vyřazovacích bojů. O vítězství Viktorie nad úřadujícím švýcarským mistrem rozhodl brankou v 39. minutě osmnáctiletý Jiří Panoš.
Plzeň zakončila ligovou fázi s bilancí tří vítězství a pěti remíz a se ziskem 14 bodů obsadila v tabulce 36 účastníků 14. místo. K osmé příčce a přímému postupu do osmifinále jí chyběly dva body. Západočeši si stejně jako vloni zahrají úvodní kolo vyřazovací části a v něm nastoupí proti Fenerbahce Istanbul, nebo Panathinaikosu Atény. S oběma celky se utkali již v ligové fázi a připsali si bezbrankové remízy. Soupeře jim určí páteční los v Nyonu. Viktoria coby lépe postavený tým začne venku.
"Je to skvělý a velký úspěch pro český tým, projít celou ligovou fází tímhle způsobem je pro mě něco neuvěřitelného," řekl stanici Nova Sport trenér Viktorie Martin Hyský. "Abych řekl pravdu, (do play off) jsem si nepřál ani jednoho z těch dvou možných soupeřů, protože už jsme je potkali. Rád bych se potkal s někým jiným. Ale nechci vybírat. Počkáme, jaký bude los a půjdeme se rvát," dodal padesátiletý kouč, který přišel do Viktorie v říjnu z Karviné.
Plzeň se po zavedení nového formátu pohárů stala prvním českým klubem, který ligovou fázi zvládl bez porážky. S třemi inkasovanými góly se zároveň může pyšnit nejlepší defenzivou soutěže. Viktoria si vyřazovací fázi pohárů zahraje třetí sezonu po sobě, vloni došla do osmifinále Evropské ligy, před dvěma lety dosáhla díky čtvrtfinále Konferenční ligy na své maximum.
Kluby pro lednové závěrečné dva zápasy ligové části ještě nemohly zařadit na soupisku pro soutěž zimní posily a Plzni i kvůli tomu chybělo hned 11 hráčů. Trenér Hyský řešil potíže především v útoku, kde mu vypadli lehce zraněný Adu a kapitán Vydra, potrestaný za vyloučení proti Portu. Na hrotu netradičně nastoupil křídelník Souaré a na pravém kraji nečekaně dostal šanci mladík Panoš.
V sestavě Basileje nechyběla hlavní hvězda kapitán Shaqiri, Západočeši si ale bývalého záložníka Bayernu Mnichov či Liverpoolu od začátku dobře hlídali. Hosté byli po celý úvodní poločas aktivnější, i když jako první zahrozil švýcarský šampion.
Nejprve si v 15. minutě při odvracení centru málem dal vlastní gól bránící Dweh, po následném rohu hlavičkoval Adjetey, ale trefil jen střed branky a Wiegeleho. V plzeňském dresu byl velmi aktivní mladík Panoš. Po půlhodině se protáhl po pravé straně do vápna, na jeho nabídku na malé vápno ale nikdo ze spoluhráčů těsně nedosáhl.
Ve 37. minutě Panoš našel ve vápně volného Ladru, ten však přestřelil. O dvě minuty později už Viktoria otevřela skóre. Doski poslal z rohového kopu přetažený centr na zadní tyč, kde našel volného Panoše, který z voleje na bližší tyč překonal brankáře. Osmnáctiletý mladík dal druhý gól v pohárech a stal se třetím nejmladším českým střelcem v hlavní fázi.
"Před zápasem jsem na to myslel, že bych mohl dát gól. Byl jsem rád, že jsem dostal šanci od začátku a myslel jsem na to, že tohle je nejlepší způsob, jak to splatit. Jsem rád, že mi to tam spadlo," pochvaloval si Panoš.
Nový trenér Basileje Lichtsteiner, který na začátku týdne nahradil odvolaného Magnina, musel v poločase vystřídat zraněného brankáře Hitze, mezi tyče se postavil Salvi. Jako první měl ale po změně stran práci na opačné straně Wiegele, Otele v 50. minutě postupoval ze strany sám na gólmana, balon si ale příliš předkopl.
Po hodině hry zblízka po Memičově přihrávce dostal míč do sítě plzeňský Souaré, kvůli těsnému ofsajdu se ale radovat nemohl. Basilej, která na začátku ledna v přípravě ve Španělsku po obratu porazila Slavii 4:3, po prostřídání přece jen trochu přidala, výrazné šance nicméně dlouho neměla.
Naopak v 76. minutě mohl zvýšit Souaré, kdyby nevypálil jen do boční sítě. Až v nastavení si Basilej vytvořila gólovou možnost, Shaqiri ale v ideální pozici zamířil vedle. Viktoria v Evropské lize zvítězila po sérii čtyř remíz a ideálně se naladila na víkendový start jarní části nejvyšší soutěže a duel v Karviné.
"Podali jsme zase velmi dobrý a zodpovědný výkon dozadu. Skvěle nám zase zachytal gólman, výborně zahrála celá obranná čtyřka. Jemelka společně s Dwehem byli pevní, úspěšní v soubojích a dali základ výsledku a výkonu, který jsme měli," ocenil Hyský.