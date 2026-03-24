Policie zasahuje kvůli korupci ve fotbale, zásah inciciovala FAČR, kauza se netýká nikoho z vedení
24. 3. 2026 – 10:13 | Sport | Jasmína Krásná
Policie od rána zasahuje kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami.
Předseda FAČR David Trunda na tiskové konferenci uvedl, že fotbalová asociace iniciovala zásah policie kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami. Zároveň zdůraznil, že kauza se netýká nikoho z vedení českého fotbalu. Etická komise FAČR v souvislosti s vyšetřováním zahájila 47 disciplinárních řízení.
Policejní zátah detektivů ve fotbale se týká podezření z korupce a z podvodného jednání kvůli sázkám na sportovní zápasy, uvedlo dnes Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna bylo od rána zadrženo několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.
Místa žalobci nespecifikovali, na kauze se však s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) podílejí policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
"Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci," sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Podle iSport.cz se na akci podílí i Europol a Interpol a razii předcházelo tříleté prověřování.
Server iSport.cz uvedl, že policejní akce se týká i zápasů první ligy či mládeže. "Od 6:00 probíhá obří zásah, asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu," citoval z textové zprávy rozeslané předsedou FAČR Davidem Trundou členům výkonného výboru.
"Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu,“ napsal podle iSport.cz Trunda. Od 9:00 se šéf FAČR měl zúčastnit uvedení bývalého reprezentanta Přemysla Bičovského do Síně slávy, ale omluvil se.