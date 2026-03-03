Real Madrid podlehl ve španělské lize Getafe, na Barcelonu ztrácí čtyři body
3. 3. 2026 – 0:44 | Sport | Jasmína Krásná
Real Madrid utrpěl ve španělské fotbalové lize další překvapivou porážku.
S Getafe prohrál doma 0:1 a na první Barcelonu ztrácí po 26. kole už čtyři body. Zápas rozhodl v 39. minutě ranou z voleje uruguayský útočník Martín Satriano. Český brankář Jiří Letáček sledoval výhru svého týmu jen z lavičky náhradníků. "Bílému baletu" chyběl kvůli potížím s kolenem francouzský kanonýr Kylian Mbappé.
V minulém kole Real podlehl v Pamploně 1:2 a v domácí soutěži ztratil body po osmi zápasech. Nyní přišlo další selhání proti týmu, který byl před zápasem v tabulce na 13. místě s pětibodovým náskokem na sestupové pásmo. Cenná výhra posunula Getafe na jedenáctou pozici.
Fotbalisté Getafe uspěli proti Realu po sérii osmi porážek ve vzájemných zápasech. Na jeho hřišti zvítězili po více než 18 letech.