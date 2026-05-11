Rulík vybral na MS osm nováčků včetně Galvase: Je to budoucnost českého hokeje
11. 5. 2026 – 0:28 | Sport | Jasmína Krásná
Osm nováčků na velké mezinárodní akci zařadil do nominace na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu trenér českých hokejistů Radim Rulík.
Debutovat mohou gólman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alscher, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a Jan Mandát. Z letošního stříbrného týmu z mistrovství světa dvacítek v Minneapolisu a St. Paulu vybral dvacetiletého Galvase, útočník Petr Sikora se do finálního výběru nedostal. V kádru jsou také z ročníku 2004 Alscher, Cibulka a Melovský.
"Jednoznačně je bereme proto, že je to budoucnost českého hokeje. Matyáše Melovského jsem zažil v dvacítkách a je opravdu šikovný hráč. Jsou budoucností stejně jako všichni hráči v této sestavě," podotkl Rulík, který musel v olympijském roce řešit velkou řadu omluvenek.
"Tolik jich nepamatuji. Byla to velmi těžká nominace. Potřebujeme mužstvo, které to bude zvládat bruslařsky, bude hrát dobře na malém prostoru a bude mít cit na tu situaci. To jsou kritéria, která rozhodovala," uvedl Rulík.
Z NHL či AHL má v kádru vede Alschera, Chmelaře a Melovského jen beka Filipa Hronka z Vancouveru a jako čerstvou posilu Matěje Blümela z farmy Bostonu z Providence. Beka Davida Jiříčka z Philadelphie, který po konci sezony v AHL v prvním týmu nenastupoval, nevybral. Stejná je situace je u zadáka Davida Špačka, jehož Minnesota ještě hraje a prohrává s Coloradem 1:2 na zápasy.
"Zvažovali jsme ho, ale má měsíc bez zápasu a v tuto chvíli jsme prostě zvolili jiné obránce. Je to jako s Davidem Špačkem. Myslíme, že vypadli z herního tempa a bylo by to pro ně složité," podotkl Rulík.
Rulík zatím netuší, kolik hráčů zařadí v úvodu na soupisku. "My s tím budeme pracovat od úterý. Počkáme na NHL, i když tam těch hráčů už moc není. Ve čtvrtek musíme napsat patnáct hráčů a určitě to doplníme pro případ, že se nám zraní hráč. My s tím pracovat budeme a oznámíme to buď před začátkem turnaje, nebo ještě dříve, to záleží na okolnostech," uvedl Rulík.
Rulíka čeká čtvrtá velká akce a po zlatu v Praze v roce 2024 a čtvrtfinálových vyřazeních loni na dalším mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu i v únoru na olympijských hrách v Miláně se nyní bude loučit. "Samozřejmě jsme se snažili vybrat to, co bude nejprospěšnější, ale to ukáže až to mistrovství. Chceme se semknout a podat co nejlepší výkon, a co z toho bude, uvidíme. Cíl je se dostat do čtvrtfinále a tam zabojovat o postup," dodal Rulík.