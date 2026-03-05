San Sebastian porazil Bilbao 1:0 a ve finále poháru se utká s Atléticem Madrid
5. 3. 2026 – 6:01 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté San Sebastianu v domácí odvetě semifinále Španělského poháru porazili v baskickém derby Bilbao 1:0 a po stejném výsledku prvního zápasu postoupili do finále.
V něm si zahrají poprvé od sezony 2019/20, v níž trofej získali, a vyzvou Atlético Madrid.
O dnešním triumfu San Sebastianu rozhodl tři minuty před koncem domácí kapitán Oyarzabal, jenž proměnil pokutový kop, nařízený za faul na Herreru. Ve finále, které se odehraje 18. dubna v Seville, se Baskové utkají s Atléticem Madrid, které postoupilo i přes úterní porážku 0:3 s Barcelonou - první zápas totiž "Rojiblancos" ovládli 4:0.