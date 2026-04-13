Senzace je hotová! Rory McIlroy obhájil vítězství v Masters po obrovském dramatu
13. 4. 2026 – 1:27 | Sport | Jiří Rilke
Fanouškům sice severoirský mistr golfu připravil celou řadu neskutečně infarktových chvil, nakonec se ale mohou radovat.
Když po dvou kolech vedl Rory McIlroy nejprestižnější golfový turnaj Masters o historicky největší náskok šesti ran, vypadalo to, že teď už jen bez problémů doplachtí do cíle. Jenže nepovedené třetí kolo znamenalo drama a z včerejšího finálového večera byl nakonec takový boj, že si u něj diváci div neukousali nehty.
Nebylo by divu, kdyby si někteří zejména na začátku čtvrtého kola začali už opravdu zoufat: McIlroy zazdil tříparovou čtyřku a zahrál na ní double bogey, na které navázal bogey na hned dalším tříparu, tedy jamce číslo šest. V tu chvíli se propadl až na -9.
Ve stejné chvíli se nadechl k mimořádnému výkonu slavný matador Justin Rose, který nastřílel birdie na jamkách 7, 8 a 9, čímž se dostal až na -12 a vedl.
Vyhrát Masters by si Rose už rozhodně zasloužil: Zkouší to už 21 let a byl už třikrát druhý.
Ani letos mu ale nebylo přáno, protože na 11. jamce se jeho hra rozpadla a pokazil si skóre dvěma bogey v řadě. McIlroy se naopak probral a začal hrát opět jako šampion: Nasázel birdie 7, 8, 12 a 13.
Prakticky jediné nebezpečí v tu chvíli představoval favorit sázkařů Scottie Scheffler, který měl opět velmi dobré kolo: Nastřílel 68 a skončil na celkových -11.
McIlroy hrál za -13 od 14. jamky, skóre svědomitě držel, a když vstupoval na odpaliště osmnáctky, stačilo mu k obhajobě zeleného saka zahrát bogey. Svým fanouškům pak připravil ještě jeden mini infarkt, když poslal drive kamsi do lesa. Dokázal se ale vyhrát do bunkeru, odtud zahrál na green a dvěma putty dostal míček do jamky. Což se rovná bogey na poslední jamce, ale to už je úplně jedno, protože McIlroy se v tu chvíli stal šampionem.
Je v historii teprve čtvrtý, komu se podařilo obhájit vítězství na Masters. Ocitl se ve velmi vybrané společnosti. Stejný kousek měly až doposud ve vitrínce jen tři legendy: Jack Nicklaus (vyhrál v letech 1965 a 1966), Nick Faldo (1989 a 1990) a Tiger Woods (2001 a 2002).
Nejlepší čtvrté kolo jako takové zahráli tři hráči se skóre 66: Tyrrell Hatton, Keegan Bradley a Gary Woodland. Jen Hatton se ale umístil na předních příčkách: Se skóre -10 dělil třetí místo.
Zcela naopak vybuchl nadějný Číňan Haotong Li, který už v první devítce hrál nahoru dolů, ale druhou měl jak v nejhlubších pekel: Nejdřív zahrál triple bogey na tříparové dvanáctce a pak na pětiparové třináctce trefil víckrát vodu než fairway. Konečné skóre jamky? Pětinásobné bogey, tedy 10. Li tak zahrál kolo za hrozivých 80 a z šance na senzační titul se během kola najednou propadl až na úplný chvost startovního pole.
Top 10 Masters 2026:
|Pořadí
|Hráč
|Skóre
|1.
|Rory McIlroy
|-12
|2.
|Scottie Scheffler
|-11
|T3
|Tyrrell Hatton
|-10
|T3
|Russell Henley
|-10
|T3
|Justin Rose
|-10
|T3
|Cameron Young
|-10
|T7
|Collin Morikawa
|-9
|T7
|Sam Burns
|-9
|T9
|Max Homa
|-8
|T9
|Xander Schauffele
|-8