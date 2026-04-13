Dnes je pondělí 13. dubna 2026., Svátek má Aleš
Počasí dnes 5°C Zataženo

Senzace je hotová! Rory McIlroy obhájil vítězství v Masters po obrovském dramatu

13. 4. 2026 – 1:27 | Sport | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Fanouškům sice severoirský mistr golfu připravil celou řadu neskutečně infarktových chvil, nakonec se ale mohou radovat.

Když po dvou kolech vedl Rory McIlroy nejprestižnější golfový turnaj Masters o historicky největší náskok šesti ran, vypadalo to, že teď už jen bez problémů doplachtí do cíle. Jenže nepovedené třetí kolo znamenalo drama a z včerejšího finálového večera byl nakonec takový boj, že si u něj diváci div neukousali nehty.

Nebylo by divu, kdyby si někteří zejména na začátku čtvrtého kola začali už opravdu zoufat: McIlroy zazdil tříparovou čtyřku a zahrál na ní double bogey, na které navázal bogey na hned dalším tříparu, tedy jamce číslo šest. V tu chvíli se propadl až na -9.

Ve stejné chvíli se nadechl k mimořádnému výkonu slavný matador Justin Rose, který nastřílel birdie na jamkách 7, 8 a 9, čímž se dostal až na -12 a vedl. 

rose zdroj: Profimedia.cz

Vyhrát Masters by si Rose už rozhodně zasloužil: Zkouší to už 21 let a byl už třikrát druhý.

Ani letos mu ale nebylo přáno, protože na 11. jamce se jeho hra rozpadla a pokazil si skóre dvěma bogey v řadě. McIlroy se naopak probral a začal hrát opět jako šampion: Nasázel birdie 7, 8, 12 a 13. 

Prakticky jediné nebezpečí v tu chvíli představoval favorit sázkařů Scottie Scheffler, který měl opět velmi dobré kolo: Nastřílel 68 a skončil na celkových -11. 

McIlroy hrál za -13 od 14. jamky, skóre svědomitě držel, a když vstupoval na odpaliště osmnáctky, stačilo mu k obhajobě zeleného saka zahrát bogey. Svým fanouškům pak připravil ještě jeden mini infarkt, když poslal drive kamsi do lesa. Dokázal se ale vyhrát do bunkeru, odtud zahrál na green a dvěma putty dostal míček do jamky. Což se rovná bogey na poslední jamce, ale to už je úplně jedno, protože McIlroy se v tu chvíli stal šampionem.

mcilroy 6 zdroj: Profimedia.cz

Je v historii teprve čtvrtý, komu se podařilo obhájit vítězství na Masters. Ocitl se ve velmi vybrané společnosti. Stejný kousek měly až doposud ve vitrínce jen tři legendy: Jack Nicklaus (vyhrál v letech 1965 a 1966), Nick Faldo (1989 a 1990) a Tiger Woods (2001 a 2002). 

Nejlepší čtvrté kolo jako takové zahráli tři hráči se skóre 66: Tyrrell Hatton, Keegan Bradley a Gary Woodland. Jen Hatton se ale umístil na předních příčkách: Se skóre -10 dělil třetí místo.

Zcela naopak vybuchl nadějný Číňan Haotong Li, který už v první devítce hrál nahoru dolů, ale druhou měl jak v nejhlubších pekel: Nejdřív zahrál triple bogey na tříparové dvanáctce a pak na pětiparové třináctce trefil víckrát vodu než fairway. Konečné skóre jamky? Pětinásobné bogey, tedy 10. Li tak zahrál kolo za hrozivých 80 a z šance na senzační titul se během kola najednou propadl až na úplný chvost startovního pole.

Top 10 Masters 2026:

Pořadí Hráč Skóre
1. Rory McIlroy -12
2. Scottie Scheffler -11
T3 Tyrrell Hatton -10
T3 Russell Henley -10
T3 Justin Rose -10
T3 Cameron Young -10
T7 Collin Morikawa -9
T7 Sam Burns -9
T9 Max Homa -8
T9 Xander Schauffele -8
Tagy:
golf vysledky vítěz Masters
Zdroje:
Vlastní, masters.com
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

