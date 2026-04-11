Senzace žije: Masters po druhém kole vede obhájce titulu Rory McIlroy s nejvyšším náskokem v historii

11. 4. 2026 – 18:03 | Sport | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Ještě zbývají dvě kola, takže je pořád velmi brzo k jakýmkoliv odhadům, zatím je ale zaděláno na velkou senzaci.

Opatrné předpoklady a náznaky, že by Rory McIlroy, který loni na sedmnáctý pokus konečně vyhrál Masters a zkompletoval tak svůj kariérní grand slam, mohl být smrtícím soupeřem, byly k vidění už v průběhu prvního kola.

Po jeho konci byl McIlroy dělený první se skóre -5, ve druhém kole ale včera předvedl neskutečné vystoupení. Skvělý výkon naznačil už zpočátku třemi rychlými birdie na jamkách 2, 3 a 4. Pak ale přišlo bogey a stroj se zdánlivě zadřel. Jenže druhá devítka byla jak z říše snů.

Na desítce sice spáchal ještě jedno bogey, ale pak už to byla čistá radost: Ze sedmi posledních jamek nasázel McIlroy neskutečných šest birdie.

Tím zahrál rundu za 65 ran, tedy -7, čímž se dostal na celkových -12. A pozor, dělení druzí v pořadí, Američané Patrick Reed a Sam Burns skončili druhé kolo shodně na celkovém skóre -6, což znamená, že McIlroy vede o neskutečných šest ran. To je po druhém kole největší náskok v celé historii Masters.

 

Ještě neříkejme hop, golf je vrtkavý a stačí jedna opravdu solidně pokažená jamka, aby se i podobný náskok rozplynul. Faktem ale zůstává, že pokud McIlroy něco sám příšerně nezazdí, dohánět se bude už jen velmi těžko.

Včerejšek též přinesl i nepříjemná překvapení: Jasný favorit sázkařů Scottie Scheffler neměl dobré kolo a s celkovým skóre even par se propadl až na dělené 25. místo. Ještě hůř dopadl další borec, od kterého se čekalo daleko víc: Bryson DeChambeau se nepovedeným dvojitým bunker shotem na poslední jamce dokonce vystřelil z turnaje – neprošel totiž cutem. 

Nepříliš přesvědčivé výkony zatím podává i další velký favorit sázkařů: Jon Rahm hraje za +3 a zaujímá dělené 44. místo.

Uvidíme, zda Rory McIlroy dokončí svou spanilou jízdu a stane se teprve čtvrtým hráčem v bezmála stoleté historii turnaje, kterému se povede obhájit zelené sako, nebo si ho pro sebe nakonec urve někdo jiný. Třetí kolo můžete samozřejmě také sami sledovat: Začíná právě teď, v 18:00 na ČT Sport.

golf vysledky Masters
Zdroje:
Vlastní, masters.com
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

