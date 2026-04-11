Senzace žije: Masters po druhém kole vede obhájce titulu Rory McIlroy s nejvyšším náskokem v historii
11. 4. 2026 – 18:03 | Sport | Jiří Rilke
Ještě zbývají dvě kola, takže je pořád velmi brzo k jakýmkoliv odhadům, zatím je ale zaděláno na velkou senzaci.
Opatrné předpoklady a náznaky, že by Rory McIlroy, který loni na sedmnáctý pokus konečně vyhrál Masters a zkompletoval tak svůj kariérní grand slam, mohl být smrtícím soupeřem, byly k vidění už v průběhu prvního kola.
Po jeho konci byl McIlroy dělený první se skóre -5, ve druhém kole ale včera předvedl neskutečné vystoupení. Skvělý výkon naznačil už zpočátku třemi rychlými birdie na jamkách 2, 3 a 4. Pak ale přišlo bogey a stroj se zdánlivě zadřel. Jenže druhá devítka byla jak z říše snů.
Na desítce sice spáchal ještě jedno bogey, ale pak už to byla čistá radost: Ze sedmi posledních jamek nasázel McIlroy neskutečných šest birdie.
Tím zahrál rundu za 65 ran, tedy -7, čímž se dostal na celkových -12. A pozor, dělení druzí v pořadí, Američané Patrick Reed a Sam Burns skončili druhé kolo shodně na celkovém skóre -6, což znamená, že McIlroy vede o neskutečných šest ran. To je po druhém kole největší náskok v celé historii Masters.
Ještě neříkejme hop, golf je vrtkavý a stačí jedna opravdu solidně pokažená jamka, aby se i podobný náskok rozplynul. Faktem ale zůstává, že pokud McIlroy něco sám příšerně nezazdí, dohánět se bude už jen velmi těžko.
Včerejšek též přinesl i nepříjemná překvapení: Jasný favorit sázkařů Scottie Scheffler neměl dobré kolo a s celkovým skóre even par se propadl až na dělené 25. místo. Ještě hůř dopadl další borec, od kterého se čekalo daleko víc: Bryson DeChambeau se nepovedeným dvojitým bunker shotem na poslední jamce dokonce vystřelil z turnaje – neprošel totiž cutem.
Nepříliš přesvědčivé výkony zatím podává i další velký favorit sázkařů: Jon Rahm hraje za +3 a zaujímá dělené 44. místo.
Uvidíme, zda Rory McIlroy dokončí svou spanilou jízdu a stane se teprve čtvrtým hráčem v bezmála stoleté historii turnaje, kterému se povede obhájit zelené sako, nebo si ho pro sebe nakonec urve někdo jiný. Třetí kolo můžete samozřejmě také sami sledovat: Začíná právě teď, v 18:00 na ČT Sport.