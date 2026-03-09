Slavia otočila derby se Spartou a po výhře 3:1 vede fotbalovou ligu už o 10 bodů
9. 3. 2026 – 0:08 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie v derby pražských "S" porazili doma Spartu po obratu 3:1 a po 25.kole první ligy vedou tabulku před svým rivalem už o 10 bodů.
Skóre otevřel v nastavení úvodního poločasu hostující Patrik Vydra, v 57. minutě srovnal z penalty Tomáš Chorý. V 79. minutě dokonal obrat při svém 200. ligovém startu střídající Mojmír Chytil a o chvíli později přidal pojistku znovu lídr tabulky kanonýrů Chorý.
Vršovičtí obhájci titulu zůstávají jediným neporaženým mužstvem v soutěži. Slávisté bodovali posedmé z posledních osmi vzájemných ligových duelů, doma v nejvyšší soutěži zdolali Spartu potřetí za sebou. Ligovou sérii neporazitelnosti v Edenu prodloužili už na 42 duelů od prohry s Plzní v listopadu 2023.
Letenští nebodovali po sedmi kolech a poprvé na jaře. Nenaladili se tak dobře na čtvrteční úvodní zápas osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru. Na druhém místě tabulky mají šestibodový náskok na třetí Plzeň.
Oba celky šly do duelu po porážkách na penalty ve čtvrtfinále poháru, Slavia vypadla v Jablonci a Sparta v Mladé Boleslavi. Domácí trenér Trpišovský chtěl po dvouzápasové absenci vrátit mezi tři tyče Staňka, ten si ale na rozcvičce zřejmě obnovil zranění a na poslední chvíli ho nahradil Markovič. Po měsíci se v sestavě naopak objevil reprezentační záložník Provod. Sparťanskou bránu hájil tak jako v minulých utkáních Surovčík místo zraněné jedničky Vindahla, na hrotu útoku dostal důvěru Vojta.
První poločas nabídl podle očekávání opatrný průběh plný osobních soubojů. Ve 13. minutě zahrozil hlavou domácí Chaloupek, dnešní 23. narozeniny ale gólem neoslavil. V 27. minutě Mercado ramenem prudce narazil do Sadílka a sudí Volek ho vyloučil. Po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů ale změnil svůj verdikt na žlutou kartu.
Právě kolumbijský křídelník měl v 38. minutě na hlavě úvodní gól, zblízka těsně minul. Neproměněná šance ho ale nemrzela dlouho. Na konci šestiminutového nastavení Haraslín ze standardní situace našel na zadní tyči Zeleného, jeho hlavička se od země odrazila do břevna a následně přímo na nohu Vydrovi, jenž z brankové čáry poslal míč do sítě. Sparťanský odchovanec zapsal třetí gól v ligovém ročníku, v derby se prosadil poprvé.
Slavia vstoupila do druhého poločasu náporem a vyprodaný Eden ji hnal za vyrovnáním. K další nebezpečné hlavičce se dostal Chaloupek a v 53. minutě selhal ve vyložené šanci Chorý.
Nejlepší střelec soutěže si vše vynahradil v 57. minutě. Po Mannsverkově ruce ve vápně se ujal penalty a s přehledem srovnal. Reprezentační útočník proměnil i svůj 17. pokutový kop v české lize.
Po vyrovnávací brance tlak Slavie polevil, výsledek 1:1 z podzimního derby na Letné se ale nezopakoval a domácí v 79. a 82. minutě rozhodli po dalších dvou standardních situacích.
Obrat dokonal devátým gólem v ligovém ročníku střídající Chytil, který na zadní tyči zužitkoval prodloužený centr z rohového kopu. Asistenci si připsal Chorý, jenž o chvíli později opět z rohu hlavou uzavřel skóre. Tabulku kanonýrů vede už s 16 brankami.
Slávisté potvrdili, že mají s 55 góly nejlepší ligovou ofenzivu. Sparta už se na zdramatizování nezmohla a ve všech soutěžích podlehla Slavii o dva góly po devíti vzájemných zápasech.