Sparta doma utrpěla s Alkmaarem debakl 0:4 a v Konferenční lize skončila
20. 3. 2026 – 0:50 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty utrpěli v domácí osmifinálové odvetě Konferenční ligy s Alkmaarem debakl 0:4 a v součtu s úvodní porážkou 1:2 v soutěži skončili.
Hosty na Letné poslal brzy do vedení Isak Jensen, ve druhém poločase se v rozmezí 58. až 73. minuty trefili Troy Parrott, Sven Mijnans a Ro-Zangelo Daal. Na závěrečnou čtvrthodinu nastoupil za nizozemský celek, který ve čtvrtfinále vyzve Šachtar Doněck, i český záložník Matěj Šín.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho prohráli čtvrtý z posledních pěti soutěžních zápasů. Ještě zkraje března hráli ve třech soutěžích, v domácím poháru ale vypadli ve čtvrtfinále. Po dnešním vyřazení jim velmi reálně hrozí, že druhou sezonu po sobě zůstanou bez trofeje. V lize totiž ztrácejí na vedoucího obhájce titulu Slavii 10 bodů.
"Alkmaar dvakrát naprosto zaslouženě vyhrál. Je to dobrý tým, podle mě se jim bude ve zbytku soutěže dařit. Samozřejmě jsme očekávali a doufali, že to nebude tak jasné, jak tomu dnes bylo. To je zklamání," uvedl Priske na tiskové konferenci.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, který v nedělním ligovém utkání kvůli zranění předčasně vystřídal, začal na lavičce a do hry naskočil až v 54. minutě. Domácí začali mírným náporem, v osmé minutě ale inkasovali. Jensen vystřelil přes Kadeřábka po zemi na zadní tyč a otevřel skóre. Ve 23. minutě po rohovém kopu trefil sparťan Uchenna spoluhráče Kairinena, jinak by míč velmi pravděpodobně skončil v síti.
Hosté kontrolovali průběh hry a Spartu do vyloženější šance nepustili. A zhruba po hodině hry dvěma góly během čtyř minut definitivně rozhodli. Nejrpve si Parrott naběhl před branku na Kasiusovu přihrávku a zvýšil na 2:0. Irský reprezentant navázal na dvě trefy z úvodního souboje, příští týden by se měl představit na jiném pražském stadionu Edenu v semifinále play off o postup na mistrovství světa proti Česku.
Další zásah obstaral povedenou ranou zpoza šestnáctky k tyči Mijnans. Na druhé straně Vojtův gól neplatil kvůli ofsajdu. Poté domácí obraně utekl Parrott, který zvolil nahrávku na Daala a nizozemský křídelník bez problémů zakončil do odkryté branky. Pro domácí mohlo být ještě hůře, Mijnans přeloboval gólmana Surovčíka, jenže míč skončil na břevně. Střídající Meerdink pro změnu zamířil vedle.
"Jsme smutní a zklamaní. Naše cesta v Evropě bohužel končí, ale musíme uznat, že jsme v obou zápasech tahali za kratší konec. I když dnes jsme možná měli v prvním poločase nějaký tlak i šance, ale nepadlo nám to tam. Soupeř byl mnohem produktivnější, takže končíme," řekl Haraslín novinářům.
Sparta doma v pohárech prohrála nejvyšším rozdílem od předloňského listopadu, kdy na Letné v Lize mistrů utrpěla historickou porážku 0:6 od Atlética Madrid. Alkmaar neprohrál v pohárech ani desátý zápas proti českému soupeři a přešel přes něj i ve čtvrtém vyřazovacím souboji.
"Předvedli jsme opravdu velmi dobrý výkon. Je pravda, že jsme nečekali výhru takovým rozdílem. Byli jsme optimističtí, ale že bude výsledek tak přesvědčivý, to jsme nečekali," prohlásil trenér Alkmaaru Leeroy Echteld.