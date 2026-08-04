Sparta rozehraje 3. předkolo Ligy mistrů s Lyonem, jenž bude bez Šulce
4. 8. 2026 – 8:02 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů.
V dnešním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20:00 Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena.
Naopak v sestavě Sparty by neměl chybět jiný ofenzivní záložník Adam Karabec. Minulou sezonu strávil právě v Lyonu, po konci hostování se ale vrátil do historicky nejúspěšnějšího českého klubu.
Zatímco Olympique čeká první "ostrý" duel v sezoně, Letenští mají za sebou dvě kola české ligy. Po nečekané úvodní porážce 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno zvítězili stejným poměrem v páteční předehrávce se Zlínem.
Sparta hrála hlavní fázi Ligy mistrů naposledy v ročníku 2024/25, Lyon v sezoně 2019/20, kdy postupem do semifinále vyrovnal své maximum. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného 4. předkola, kde se utká buď s Fenerbahce Istanbul, nebo Štýrským Hradcem. Poražený přejde do Evropské ligy.