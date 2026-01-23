Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu v Bernu
23. 1. 2026 – 1:00 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7.kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
Lyon vyhrál napříč soutěžemi sedmý zápas v řadě a Šulc během této série vstřelil sedm ze 14 branek. I v Bernu měl na vítězství lví podíl. Oba týmy už se chystaly na konci prvního dějství do šaten, když se české ofenzivní záložník protáhl mezi dvěma protihráči. Od zadní čáry poslal centr, který brankář Keller jen vyrazil a Angličan Maitland-Niles mezi zkoprnělými zadáky pohotově skóroval.
Celý zápas odehrál i Adam Karabec. Na druhé straně byl Dominik Pech, který je v Young Boys na hostování ze Slavie, jen na lavičce. Výhru Lyonu málem sebral Sanches, který nejprve trefil břevno a pak jeho gól zrušil videorozhodčí pro ofsajd.
Nottingham Forest už v této sezoně zdolal Porto, ale další portugalský soupeř byl nad jeho síly. Gibbs-White jako penaltový exekutor na Horníčka nevyzrál a vzápětí zmar anglického týmu dovršil Yatesův vlastní gól. Český gólman odvrátil ještě další tři nebezpečné střely a Braga má na pátém místě blízko do osmifinále.
Aston Villa potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří na zisk druhé evropské trofeje. Jediný gól vstřelil v Istanbulu Sancho, někdejší velký talent, který se v této sezoně trápí a mezi střelce se zapsal poprvé od letního příchodu na hostování z Manchesteru United. Španělský trenér Unai Emery jako první odkoučoval 100. zápas v Evropské lize a po třech triumfech se Sevillou a jednom s Villarrealem by ji letos rád vyhrál popáté.
Blízko k šesté výhře byl Midtjylland, stále bez zraněného Adama Gabriela. Ve skandinávském derby v Bergenu třikrát vedl, ale domácí pokaždé vyrovnali, naposledy z penalty v desáté minutě nastavení. Tým, který se do hlavní soutěže prokousal přes tři předkola, je velkým překvapením a s šestnácti góly má nejproduktivnější útok v soutěži.
Betis Sevilla přišel o neporazitelnost na hřišti PAOk Soluň. Řecký tým vyhrál 2:0, brankáře Jiřího Pavlenku nepustila na trávník naražená žebra. Bez porážky tak vedle Plzně zůstávají jen Freiburg, který je po výhře 1:0 nad posledním Maccabi Tel Aviv 1:0 už třetí, a Ferencváros, jehož remíza 1:1 s Panathinaikosem posunula na sedmé místo.
AS Řím od šokující říjnové porážky doma s Plzní jen vyhrává. Počtvrté si v Evropské lize připsal plný bodový zisk v duelu se Stuttgartem. Dva góly Pisilliho, ten druhý až v nastavení, vynesly Římany už na šestou příčku..
Basilej, která za týden přivítá v posledním kole Viktorii Plzeň, utrpěla v Salcburku třetí porážku v řadě a ani případná výhra nad Západočechy jí nemusí stačit. Už během úvodní čtvrthodiny ji dvakrát pokořil Bosňan Alajbegovič. O poločase bylo rozhodnuto, Švéd Agbonifo už jen zmírnil prohru 1:3.
Celtic Glasgow v prosinci prohrál doma s AS Řím 0:3, ale na dalšího soupeře ze Serie A si vyšlápl. V Boloni, kde byl Martin Vitík jen mezi náhradníky, vedl skotský tým už 2:0. První gól padl po chybě polského brankáře Skorupského a japonské spolupráci, Maeda přihrál a Hatate zakončil do prázdné branky. Střelec si už v prvním poločase pokazil den vyloučením, ale hosté i v deseti přidali druhý gól zásluhou Američana Trustyho. Až po změně stran domácí početní převahu proměnili ve vyrovnání.
Glasgow Rangers v utkání Ludogorcem ukončili čekání na první výhru v soutěži. Na evropské scéně se radovali poprvé od srpnového vítězství nad Plzní v předkole Ligy mistrů. Postaral se o to Diomande z Pobřeží slonoviny. Filip Kaloč v sestavě čtrnáctinásobného bulharského mistra chyběl.
Zápas v Utrechtu začal kvůli policejním manévrům s fanoušky Genku o 50 minut později a sektor hostů zůstal prázdný. Policie do něj na příkaz starosty města odmítla vpustit na 1400 příznivců belgického týmu, když se mnozí z nich odmítli podrobit přísným bezpečnostním opatřením. I když měli platnou vstupenku, mohli gól Maročana Wáhdího i Heymansovu penaltu oslavit jen u televize.