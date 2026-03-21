Tříbodový Nečas řídil výhru Colorada, Dostál vychytal Utah a Nosek má první bod
21. 3. 2026 – 9:10 | Sport | Jasmína Krásná
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL gólem a dvěma nahrávkami řídil vítězství Colorada 4:1 nad Chicagem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Bilanci v sezoně si vylepšil na 84 bodů a o bod překonal své maximum z minulé sezony. V ligové produktivitě je Nečas šestý, Colorado pak má jako první tým jistou účast v play off. Mužem utkání byl také brankář Lukáš Dostál, který pomohl Anaheimu 29 zákroky k výhře 4:1 na ledě Utahu, za který chytal Vítek Vaněček.
Nečas bodoval po jednozápasové pauze, na kontě má už 32 gólů a 52 asistencí. V minulé sezoně se v základní části dostal na dosavadní kariérní maximum 83 bodů. "Je to fajn, důležitější je ale výhra. Musíme pokračovat v těchto výkonech, protože když budeme hrát takhle, moc zápasů neprohrajeme. Od brankářů po kluky ve čtvrté lajně všichni odehráli skvělý zápas," řekl aktuálně nejproduktivnější Čech v NHL.
Na ledě Chicaga si Nečas připsal dva body už v první třetině: nejprve poslal ve 14. minutě Colorado do vedení 1:0 a o dvě minuty později v přesilovce připravil branku pro Brocka Nelsona. V úvodu třetího dějství se Nečas podepsal asistencí pod gól Nazema Kadriho na 3:1 a podeváté v sezoně získal v jednom zápase alespoň tři kanadské body.
Avalanche v závěru přidali ještě jednu branku a po třech prohrách se radovali z vítězství. Navíc jako první tým v lize překonali hranici 100 bodů a s předstihem si zajistili postup vyřazovacích bojů. "Jsme ve skvělé pozici. Měli jsme v průběhu ročníku nějaké výkyvy, ale jako první jsme se dostali do play off, navíc máme už sto bodů. To jsou věci, se kterými musíme být spokojení," uvedl trenér Jared Bednar.
Dostál při svém 48. startu v sezoně vychytal 28. výhru a potvrdil, že v tomto ohledu v NHL patří mezi elitu. Na ledě Mammoth inkasoval po dvou minutách hry, v dalším průběhu ale branku zavřel a Ducks díky jeho výkonu odskočili v tabulce Západní konference Utahu na rozdíl dvou bodů.
"Měli jsme trochu pomalejší start, ale v kabině po první třetině jsme si něco řekli a dokázali jsme to přenést na led. Ve druhé a třetí dvacetiminutovce už jsme měli hru pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli," hodnotil Dostál. Domácím k výhře nepomohl ani Vaněček, který zlikvidoval 20 střel a chytal s úspěšností téměř 91 procent.
První bod v sezoně si připsal útočník Tomáš Nosek, jenž asistoval u jediné branky Floridy na ledě Calgary. Panthers v Albertě prohráli 1:4 a znovu se jim vzdálila možná účasti v play off. Vítěznou branku Flames svou desátou asistencí v ročníku připravil Adam Klapka.
Pozici nejlepšího týmu Východní konference potvrdila Carolina, která porazila Toronto 4:3 v prodloužení. Pořadí za Hurricanes je dál velmi vyrovnané. Čtvrtý Pittsburgh a deváté New York Islanders dělí pouhý bod. Základní část skončí 16. dubna.