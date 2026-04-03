Třinec využil dvě přesilovky a porazil na úvod semifinále Karlovy Vary 3:1
3. 4. 2026 – 23:45 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Třince vstoupili do semifinále extraligy vítězně a na domácím ledě porazili Karlovy Vary 3:1.
Rozdíl ve skóre udělaly především přesilové hry, ty domácí dokázali využít hned dvě. Vítězný gól dal v 35. minutě David Cienciala. Při závěrečné hře Energie bez brankáře pak pečetil triumf Ocelářů do prázdné branky Marian Adámek.
Oceláři vstoupili do utkání před domácí kulisou podle očekávání aktivněji, už po minutě a půl si vybojovali první přesilovku. Nejen že ji neodkázali využít, ale jako by je početní výhoda naopak trochu uspala. Až po téměř osmi minutách hry si vytvořili první velkou šanci, když se ocitl sám před karlovarským brankářem Nestrašil, ale krátkou bekhendovou kličkou na Frodla nevyzrál.
Při další přesilové hře v polovině první třetiny se už ale Oceláři radovali. Hudáček dostal kotouč do střelecké pozice na levém kruhu a švihem zamířil přesně nad lapačku Frodla. V závěru prvního dějství dostala přesilovku ještě Energie, avšak skóre se už do první přestávky neměnilo. Emoce vzbudila jen trochu zbytečná brzda Hrehorčáka těsně před Frodlem.
Začátek druhé třetiny nenabídnul žádný strhující hokej, hra na ledě místy připomínala šachovou partii. Styl hry v podobě čekání na chybu hrál do rukou rozhodně více Energii, která se ve 28. minutě dopracovala k vyrovnání z hole Jiskry. Oceláře probudila až další přesilovka ve 35. minutě, když střílenou nahrávku Flynna umístil tečí mezi tři tyče Cienciala. Více toho druhá část hry nepřinesla.
Ve třetí třetině se hra vrátila do opatrných kolejí. Oceláři nepouštěli soupeře do žádných velkých šancí, avšak ve 49. minutě museli po vyloučení Michala Kovařčíka bránit přesilovku soupeře. Kromě jednoho závaru před brankou však nemusel Mazanec řešit nic ošemetného. Když už nic, dostala početní převaha hosty alespoň trochu víc do tempa.
Sedm minut před koncem zahrozili naopak domácí, ale rána Kubiesy krátce po vhazování zamířila jen do tyče. Karlovy Vary se v závěru dlouho nemohly dostat do trvalejšího tlaku, dvě minuty před třetí sirénou si tak vzali čas na poradu a odvolali brankáře. To se jim však stalo osudným, protože už za deset vteřin trefil odkrytou klec Adámek.