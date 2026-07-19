V první půli jsme předvedli strašný výkon, byla to moje chyba, řekl Deschamps
19. 7. 2026 – 11:25 | Sport | Jasmína Krásná
Trenér francouzských fotbalistů Didier Deschamps vzal porážku s Anglií v zápase o třetí místo na mistrovství světa na sebe.
Loučící se kouč na tiskové konferenci přiznal chyby během hrozivé první půle, kterou soupeř ovládl 4:0. Navzdory prohře 4:6 bude Deschamps na čtrnáctileté působení u národního týmu vzpomínat jen v dobrém.
"V prvním poločase jsem některé věci neudělal správně, byla to moje chyba. Předvedli jsme strašný výkon," uvedl Deschamps, který o přestávce sáhl ke čtyřem změnám v sestavě a jeho svěřenci ožili. "Mužstvo zareagovalo skvěle a ukázalo, co dokáže. Za stavu 3:4 jsme měli dvě obrovské šance na vyrovnání. Alespoň jsme trochu vylepšili dojem, i když porážka samozřejmě bolí," doplnil.
Deschamps na MS odkoučoval 27. zápas, rekordmanem je i v počtu vítězství (20). Po titulu z roku 2018 a stříbru z minulého šampionátu chtěl dovést Francii potřetí za sebou do finále, v semifinále ale jeho tým podlehl Španělsku.
"Z mužstva bylo cítit zklamání, měli jsme vyšší ambice," přiznal Deschamps. "Z osobního hlediska to bylo neuvěřitelných osm týdnů, od začátku přípravy až sem. Mohli jsme nabídnout radost a emoce desítkám milionů Francouzů, bylo to nádherné. Není nic krásnějšího než mistrovství světa," řekl.
Sedmapadesátiletý trenér vedl výběr "Les Bleus" ve 187 utkáních. V roce 2021 s ním ovládl Ligu národů, triumf na Euru mu před 10 lety unikl ve finále proti Portugalsku. Deschamps navázal na úspěšnou hráčskou kariéru, jako kapitán se stal mistrem světa i Evropy.
"Je to konec velmi úspěšného období. Od svého nástupu v roce 2012 jsem dal reprezentaci úplně všechno, protože ať už trénujete jakkoliv slavný klub, nic není víc než národní tým," zdůraznil Deschamps. "V současném týmu je spoustu mladých hráčů, kteří se budou zlepšovat. I oni určitě navážou na své předchůdce a dosáhnou velkých úspěchů," dodal bývalý kouč Monaka, Marseille a Juventusu.