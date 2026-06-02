Videorozhodčí na fotbalovém MS bude vyhodnocovat ofsajdy přímo během hry
2. 6. 2026 – 18:50 | Sport | Jasmína Krásná
Rozhodčím na nadcházejícím fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku bude pomáhat systém VAR (videorozhodčí) s posuzováním ofsajdů přímo během hry.
Sudí dostanou zprávu o zjevných ofsajdových postaveních do sluchátka, aby mohli okamžitě přerušit hru a nemuseli čekat na přezkoumání během přerušení. Zástupci FIFA představili novinářům technologické novinky během dnešní online prezentace.
Asistenti budou nadále v případě nejistoty čekat na dohrání akce, nově jim ale může ihned pomoct videorozhodčí. Díky pokynu z centrály VAR v Dallasu mohou odmávat ofsajd s minimálním zpožděním a ještě před dokončením akce. Okamžité posuzování ofsajdů má zrychlit hru a zabránit zbytečným zraněním hráčů.
Systém bude používat data z desítek kamer, ale také senzoru v míči nebo ze skenování každého hráče, které probíhá před začátkem turnaje. Zástupci FIFA zároveň upozornili, že novinka má určitá omezení. Posuzovat bude jen zjevné ofsajdy, které jsou současně větší než deset centimetrů. V některých nepřehledných situacích ještě systém nedokáže nalézt řešení tak přesně a rychle.
Větší objem dat získaný během utkání a vylepšené 3D modely pomohou videorozhodčím s dalšími prvky během hry. Na MS budou moct lépe vyhodnotit, zda soupeřův hráč v ofsajdu bránil ve výhledu brankáři nebo jestli míč během gólové akce překročil postranní či brankovou čáru.
FIFA na šampionátu nabídne všem reprezentacím rozsáhlé statistiky a analytický program s využitím umělé inteligence. Od tohoto kroku si slibuje, že zmenší rozdíly v možnostech taktické přípravy mezi většími a menšími týmy.