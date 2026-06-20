Vyřazení je velká ostuda, v šatně jsme ho oplakali, řekl turecký záložník Güler
20. 6. 2026 – 14:10 | Sport | Jasmína Krásná
Za velkou ostudu označil Arda Güler vyřazení Turecka už po dvou zápasech světového šampionátu.
Podle záložníka Realu Madrid druhou porážku za sebou fotbalisté v šatně oplakali, ale zároveň se už dívají dopředu, aby tento neúspěch co nejdřív odčinili.
Turci po porážce s Austrálií 0:2 nestačili ani na Paraguay a po páteční prohře 0:1 si zavřeli dveře do play off. Nebyla jim nic platná výrazná převaha v obou utkáních, v nichž vyslali na soupeřovu branku 62 střel, ale jen 12 jich mířilo mezi tyče. Gól nedali.
"Nemůžu svým hráčům nic vyčítat. Štěstí na naší straně prostě nebylo. Ale tým ukázal srdce a duši," prohlásil italský trenér turecké reprezentace Vincenzo Montella.
S rychlým a nečekaným vyřazením se vedle tisíců fanoušků jak v dějišti MS, tak i po celém světě, těžko smiřovali také hráči. "Jsme opravdu, ale opravdu smutní, je to také ostuda. Omlouváme se našim lidem. Pláčeme v šatně. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom to napravili," řekl jednadvacetiletý Güler.
Ve studiu MagentaTV kritizoval tým i bývalý reprezentant Halil Altintop. "Zklamání je obrovské, protože tým má hodně individuální kvality. Před šampionátem panovala v zemi obrovská euforie, ale nyní si musíme položit spoustu otázek, proč jsme vyřazení už po dvou zápasech. Tým nezvládl tlak a v určitých oblastech zaostává za světem," konstatoval osmatřicetinásobný reprezentant.
Páteční ranní duel proti Spojeným státům už bude pro oba týmy jen "přátelákem". Turci si po něm zabalí a poletí domů, Američané budou z prvního místa ve skupině čekat na soupeře pro play off.