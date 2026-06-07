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Výsledky přípravných fotbalových utkání před mistrovstvím světa

7. 6. 2026 – 6:02 | Sport | Jasmína Krásná

Výsledky přípravných fotbalových utkání před mistrovstvím světa
zdroj: Profimedia
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Přípravná fotbalová utkání před mistrovství světa:.

Asunción: Paraguay - Nikaragua 4:0 (2:0)

Branky: 17. Kaku z pen., 42. Almirón, 62. Galarza, 67. Maidana.

Montreal: Kanada - Irsko 1:1 (1:0)

Branky: 23. vlastní O'Brien - 60. Ogbene.

Miami: Haiti - Peru 1:2 (1:0)

Branky: 16. Isidor - 81. Garcés, 84. Vélez.

Austin: Saúdská Arábie - Portoriko 3:0 (1:0)

Branky: 45.+1 Mandáš, 50. Hamdán, 88. S. Davsárí.

Brusel: Belgie - Tunisko 5:0 (1:0)

Branky: 28. Trossard, 53. De Ketelaere, 65. De Bruyne, 85. Lukebakio, 87. Raskin. ČK: 62. Gharbí (Tunisko).

Oeiras: Portugalsko - Chile 2:1 (0:0)

Branky: 58. Guedes, 75. Fernandes - 90.+2 Cepeda. ČK: 45.+2 Leao - 45.+2 Román.

Chicago: USA - Německo 1:2 (1:1)

Branky: 37. Robinson - 2. Havertz, 57. Sané.

Kaunas: Litva - Lotyšsko 1:1 (1:0), na pen. 5:4

Branky: 28. Kucys, rozhodující pen. Burba - 60. Tonisevs.

Jerevan: Arménie - Kazachstán 1:1 (0:0)

Branky: 53. Spercjan - 50. Samorodov.

Pärnu: Estonsko - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)

Branka: 66. Varjund.

Bukurešť: Rumunsko - Wales 2:1 (0:0)

Branky: 52. Coman, 80. Rus - 63. Brooks.

Tirana: Albánie - Lucembursko 0:1 (0:1)

Branka: 8. Sinani.

Tagy:
statistika příprava data fotbal sport
Zdroje:
ČTK

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