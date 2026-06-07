Výsledky přípravných fotbalových utkání před mistrovstvím světa
7. 6. 2026 – 6:02 | Sport | Jasmína Krásná
Přípravná fotbalová utkání před mistrovství světa:.
Asunción: Paraguay - Nikaragua 4:0 (2:0)
Branky: 17. Kaku z pen., 42. Almirón, 62. Galarza, 67. Maidana.
Montreal: Kanada - Irsko 1:1 (1:0)
Branky: 23. vlastní O'Brien - 60. Ogbene.
Miami: Haiti - Peru 1:2 (1:0)
Branky: 16. Isidor - 81. Garcés, 84. Vélez.
Austin: Saúdská Arábie - Portoriko 3:0 (1:0)
Branky: 45.+1 Mandáš, 50. Hamdán, 88. S. Davsárí.
Brusel: Belgie - Tunisko 5:0 (1:0)
Branky: 28. Trossard, 53. De Ketelaere, 65. De Bruyne, 85. Lukebakio, 87. Raskin. ČK: 62. Gharbí (Tunisko).
Oeiras: Portugalsko - Chile 2:1 (0:0)
Branky: 58. Guedes, 75. Fernandes - 90.+2 Cepeda. ČK: 45.+2 Leao - 45.+2 Román.
Chicago: USA - Německo 1:2 (1:1)
Branky: 37. Robinson - 2. Havertz, 57. Sané.
Kaunas: Litva - Lotyšsko 1:1 (1:0), na pen. 5:4
Branky: 28. Kucys, rozhodující pen. Burba - 60. Tonisevs.
Jerevan: Arménie - Kazachstán 1:1 (0:0)
Branky: 53. Spercjan - 50. Samorodov.
Pärnu: Estonsko - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)
Branka: 66. Varjund.
Bukurešť: Rumunsko - Wales 2:1 (0:0)
Branky: 52. Coman, 80. Rus - 63. Brooks.
Tirana: Albánie - Lucembursko 0:1 (0:1)
Branka: 8. Sinani.