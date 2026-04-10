Zaděláno na senzaci? Masters po prvním kole vede obhájce titulu Rory McIlroy
10. 4. 2026 – 13:54 | Sport | Jiří Rilke
Nejprestižnější turnaj slibuje každý rok obrovské drama, které má letos velmi nečekaný začátek: Po prvním kole vede obhájce titulu.
Ve sportu se všeobecně zpravidla nejedná o žádné velké překvapení, když někdo obhájí vítězství. Vyhrál jednou, není zas tak divné, že vyhraje i podruhé. Golf je ale tak proměnlivý sport, že jsou v něm obhajoby spíš vzácností, a u tak prestižtního turnaje, jakým jsou právě probíhající Masters, se jedná opravdu spíš o statistickou anomálii.
V historii se povedlo vítězství na Masters obhájit pouhopouhým třem hráčům. Jsou jimi legendy Jack Nicklaus, Nick Faldo a Tiger Woods.
A zatím není vyloučené, že se k této velmi vybrané společnosti přidá čtvrté jméno. Severoirský mistr Rory McIlroy, který po letech trápení a marného čekání loni konečně oblékl zelené sako pro vítěze Masters, je totiž po prvním kole letošního ročníku v děleném vedení.
Nebylo žádným velkým tajemstvím, že si McIlroy při dřívějších Masters kazil své výkony především sám kvůli nervozitě a špatnému mentálnímu rozpoložení. Když ale loni konečně vyhrál a dokončil tím kariérní grand slam vítězství na všech turnajích kategorie major, spadl z něj obrovský balvan a teď už si hraje jen tak pro radost. Což z něj činí smrtícího protivníka.
Včerejší první kolo odehrál za 67 ran, tedy se skóre -5. Stejně dobrý byl jen Američan Sam Burns. Na děleném třetím místě vykročí do druhého kola se skóra -3 hned tři muži: Američan Kurt Kitajama, další Američan Patrick Reed a slavný Angličan Justin Rose. Dělení šestí jsou pak se skóre -2 velký favorit sázkařů Scottie Scheffler, svérázný Ir Shane Lowry a další stálice světové špičky, Američan Xander Schauffele.
Je samozřejmě naprostý nesmysl takhle brzy odhadovat, kdo nakonec vyhraje, ale už to, že obhájce po prvním kole vede, nebývá úplně obvyklé. Jak se bude nejprestižnější turnaj vyvíjet dál, uvidíme dnes večer: Přímý přenos na ČT Sport začíná v 19:00.