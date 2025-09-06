Alcaraz po tenisové bitvě generací vyřadil Djokoviče a míří do finále US Open
6. 9. 2025 – 0:17 | Sport | Jasmína Krásná
Na rozpáleném betonu Flushing Meadows se v pátek večer našeho času odehrál souboj, který psal dějiny. Novak Djokovič, legenda se čtyřiadvaceti grandslamovými tituly, stál tváří v tvář Carlosi Alcarazovi, 22letému španělskému fenoménovi, který přijel do New Yorku bez jediné ztráty setu.
Zápas měl být střetem zkušeností a mládí – a nakonec se stal triumfem nové éry.
Už od prvního míčku bylo jasné, že Alcaraz přišel bojovat bez respektu k legendě. Agresivní returny a neomylný pohyb po kurtu mu hned v úvodu přinesly klíčový brejk a vedení, které už nepustil. První set vyhrál 6:4 a Djokovič působil nezvykle nejistě, především na servisu.
Druhý set však proměnil stadion v arénu, kde každý míč přinášel dramatické výkřiky a potlesk publika. Djokovič se zvedl a vyrovnal krok, tie-break ale ukázal, proč je Alcaraz považován za tenisového génia. Forehand do rohu hřiště ukončil set 7:6 (7:4) a vyvolal uznalé tlesknutí i od samotného Djokoviće.
Ve třetím dějství už mladý Španěl zcela převzal kontrolu. Djokovič si nechal ošetřit rameno, ale ani přestávka nezastavila lavinu, která se na něj valila. Alcaraz se vrhal po každém míči s energií, kterou tribuny doslova živily, a zlomil soupeřův servis. Srbský veterán sice bojoval do posledního míčku, ale mladší soupeř ho přehrál 6:2 a během dvou hodin a pětadvaceti minut ukončil jeho sen o dalším titulu.
Djokovič opouštěl kurt se vztyčenou hlavou – jako legenda, která inspirovala generace. Alcaraz ale v pátek večer ukázal, že tenisová budoucnost má nové jméno. Jeho cesta za titulem pokračuje a finále US Open slibuje další napětí, protože se utká s Jannikem Sinnerem, který po čtyřsetové bitvě vyhrál v semifinále nad Felixem Auger-Aliassimem.