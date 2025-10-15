Angličtí fotbalisté postoupili jako první evropský tým na MS 2026
15. 10. 2025 – 6:31 | Sport | Jasmína Krásná
Angličtí fotbalisté postoupili jako první evropský tým na mistrovství světa, které se bude hrát příští rok v USA, Kanadě a Mexiku.
Nad Lotyšskem v Rize zvítězili 5:0 a v kvalifikaci ovládli všech šest dosavadních zápasů s celkovým skóre 18:0. Dvakrát se dnes trefil Harry Kane, který má na kontě v aktuální kvalifikaci šest gólů.
Dvě utkání před koncem má tým německého kouče Thomase Tuchela jistotu prvního místa ve skupině K. Angličané neprohráli v kvalifikaci mistrovství světa už 37 zápasů od roku 2009.
"Špičkový výkon, skvělý výsledek. Mám velkou radost," řekl Tuchel. "V zápasech jsme dominovali. Jsme na dobré cestě. Je radost tenhle tým trénovat," uvedl.
Blízko postupu dnes byli také Portugalci, kteří vedli po dvou trefách Cristiana Ronalda nad Maďarskem 2:1. O potřebnou výhru je v Lisabonu připravil v nastaveném čase Dominik Szoboszlai. Zápas skončil 2:2.
Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii, když v 50 zápasech nasázel 41 branek. Překonal tak někdejšího guatemalského reprezentanta Carlose Ruize, autora 39 kvalifikačních gólů. Portugalcům stačí v příštím zápase v listopadu k postupu remíza v Irsku.
Španělští mistři Evropy porazili Bulharsko 4:0 a vedou skupinu E o tři body před Tureckem, které zdolalo Gruzii 4:1. Španělé neprohráli 29 soutěžních zápasů po sobě, čímž vyrovnali svou nejdelší sérii bez porážky z let 2010 až 2013.
Itálie si vítězstvím 3:0 nad Izraelem zajistila účast minimálně v baráži a dvě kola před koncem kvalifikace ztrácí ve skupině I na vedoucí Norsko tři body. Italům zajistil čtvrté vítězství pod vedením nového kouče Gennara Gattusa útočník Retegui, který se v šesti zápasech kvalifikace podílel na devíti gólech. Pět jich vstřelil, čtyři další připravil a po Noru Haalandovi a Nizozemci Depayovi je třetím nejproduktivnějším hráčem evropské kvalifikace na MS.
Utkání v Udine provázely protesty asi 10.000 propalestinských demonstrantů, které podle agentury 1000 policistů s podporou vrtulníků a dronů drželo v dostatečné vzdálenosti od stadionu. V aréně byli přítomni dokonce i odstřelovači. Při izraelské hymně někteří diváci pískali, asi stovka izraelských fanoušků se je snažila tleskáním přehlušit.