Barcelona krátce před startem ligy zaregistrovala Garcíu a Rashforda
16. 8. 2025 – 16:42 | Sport | Jasmína Krásná
Mistrovské Barceloně se podařilo krátce před startem španělské fotbalové ligy zaregistrovat dva nové hráče, brankáře Joana Garcíu a útočníka Marcuse Rashforda.
Klub na webu potvrdil, že oba budou k dispozici trenérovi Hansimu Flickovi v dnešním duelu 1. kola na Mallorce.
Registraci nových hráčů umožnilo dlouhodobé zranění zad německého gólmana Marca-Andrého ter Stegena. Díky jeho očekávané několikaměsíční absenci mohla Barcelona využít 80 procent jeho platu na registraci nových posil. Protože výdaje katalánského klubu na přestupy a platy jsou dlouhodobě vyšší než příjmy, má s dodržením finanční fair play španělské ligy a registrací nových hráčů potíže pravidelně.
Kvůli sporu ohledně délky absence dokonce Barcelona zahájila se svou dlouholetou brankářskou jedničkou Ter Stegenem interní disciplinární řízení a odebrala mu kapitánskou pásku. Spor byl ale za několik dnů ukončen.
Vedle Ter Stegena není zatím na soupisce ani jeho záskok z minulé sezony Wojciech Szczesny. Novou jedničkou by měl být García, jenž v červnu přestoupil z Espaňolu. Rashford v červenci přišel na Camp Nou z Manchesteru United na hostování s opcí na přestup.