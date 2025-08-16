Dnes je sobota 16. srpna 2025., Svátek má Jáchym
Barcelona krátce před startem ligy zaregistrovala Garcíu a Rashforda

16. 8. 2025 – 16:42 | Sport | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Mistrovské Barceloně se podařilo krátce před startem španělské fotbalové ligy zaregistrovat dva nové hráče, brankáře Joana Garcíu a útočníka Marcuse Rashforda.

Klub na webu potvrdil, že oba budou k dispozici trenérovi Hansimu Flickovi v dnešním duelu 1. kola na Mallorce.

Registraci nových hráčů umožnilo dlouhodobé zranění zad německého gólmana Marca-Andrého ter Stegena. Díky jeho očekávané několikaměsíční absenci mohla Barcelona využít 80 procent jeho platu na registraci nových posil. Protože výdaje katalánského klubu na přestupy a platy jsou dlouhodobě vyšší než příjmy, má s dodržením finanční fair play španělské ligy a registrací nových hráčů potíže pravidelně.

Kvůli sporu ohledně délky absence dokonce Barcelona zahájila se svou dlouholetou brankářskou jedničkou Ter Stegenem interní disciplinární řízení a odebrala mu kapitánskou pásku. Spor byl ale za několik dnů ukončen.

Vedle Ter Stegena není zatím na soupisce ani jeho záskok z minulé sezony Wojciech Szczesny. Novou jedničkou by měl být García, jenž v červnu přestoupil z Espaňolu. Rashford v červenci přišel na Camp Nou z Manchesteru United na hostování s opcí na přestup.

