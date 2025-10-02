Barcelona ve šlágru Ligy mistrů prohrála s obhájcem Paris St. Germain 1:2
2. 10. 2025 – 0:53 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Barcelony ve šlágru 2.kola Ligy mistrů prohráli s obhájcem trofeje Paris St. Germain 1:2.
Brankář Matěj Kovář vychytal Eindhovenu remízu 1:1 v Leverkusenu. Domácí se museli obejít bez zraněného útočníka Patrika Schicka. Bez ztráty bodu jsou Bayern Mnichov, Real Madrid, Inter Milán, Karabach, PSG a Arsenal.
PSG vstoupil do soutěže jasnou výhrou 4:0 nad Bergamem, Barcelona zvítězila v Newcastlu 2:1. Francouzský celek z posledních čtyř vzájemných duelů v Lize mistrů prohrál jediný, na hřišti Barcelony navíc dvakrát za sebou triumfoval 4:1 a na výhry opět navázal.
Na vedoucí gól Torrese po nádherné souhře domácích na jeden dotek dokázali hosté odpovědět a Mayulu ještě do přestávky vyrovnal. Když už zápas spěl k remíze, v 90. minutě rozhodl Ramos. Katalánský gigant v lednu nastoupí na Slavii.
Kovář absolvoval pikantní zápas na hřišti svého bývalého týmu, odkud v létě zamířil na hostování do současného působiště. Gólman české reprezentace získal s Bayerem tři trofeje včetně bundesligového titulu, jedničkou se ale stal až v Eindhovenu. Schick kvůli poranění zadního stehenního svalu zmešká zhruba tři týdny.
První půle gól nepřinesla, v největší šanci trefili domácí tyč. Kovář kapituloval až v 65. minutě, kdy Kofane využil řetězce neuvěřitelných chyb bránících hráčů. PSV byl směrem dopředu dlouho neškodný, z první střely na branku ale vyrovnal Sajbarí a stanovil konečný výsledek.
Dalším ze soupeřů Slavie bude Arsenal, který porazil Olympiakos Pireus 2:0 a navázal na výhru v Bilbau. "Kanonýři" se brzy ujali vedení díky trefě Martinelliho, až v nastaveném čase tři body pojistil Saka. Do Edenu zamíří také Bilbao, které ve španělské lize již čtyřikrát po sobě nevyhrálo a dnes utrpělo porážku 1:4 v Dortmundu.
Ani dva Haalandovy góly nestačily Manchesteru City k výhře v Monaku. V 90. minutě Dier z penalty vyrovnal na konečných 2:2. Naopak dvě Höjlundovy branky pomohly Neapoli k výhře 2:1 nad Sportingem Lisabon a prvním bodům do tabulky. Juventus Turín měl na dosah vítězství ve Villarrealu, ale domácí Veiga v poslední minutě stanovil remízu 2:2.
Karabach porazil FC Kodaň 2:0 a má po dvou kolech plný počet bodů. Ázerbájdžánský tým je v Lize mistrů po osmi letech, vstoupil do ní překvapivou výhrou na stadionu Benfiky Lisabon a dnes na ni navázal i na domácím hřišti. Proti Kodani skóroval v prvním poločase Zoubir a v závěru přidal druhý gól Addai.
Newcastle zvítězil na půdě Saint-Gilloise výrazně 4:0 a připsal si do tabulky první výhru. Na úvod základní části doma těsně podlehl Barceloně, v Belgii si všechno vynahradil. Vítězný gól zaznamenal německý reprezentant Woltemade. Letní posila ze Stuttgartu přišla nahradit Isaka, který si vytrucoval rekordní přestup do Liverpoolu. Druhou a třetí branku přidal z pokutových kopů Gordon a skóre ještě zvýraznil Barnes.