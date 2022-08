Boj krále Itálie startuje. Na trůnu sedí milánské AC, o slovo se ale opět hlásí Inter, Juventus nebo Mourinhův AS Řím.

Titul může mít jen jeden, přesto je kandidátů na triumf v italské Serii A hned několik. Logickou volbou je AC Milán, který je stávajícím šampionem. Loni dokráčel k vytouženému Scudettu po dlouhých jedenácti letech. Přesto je tentokrát největším favoritem Inter, který vyhrál rok před AC, v loňské sezoně skončil druhý a v létě na rozdíl od městského rivala kvalitně posílil sestavu. O slovo se hlásí i Juventus. Tradičně nejúspěšnější italský klub se trápí a po devíti titulech v řadě teď dvakrát neslavil. To budou letos chtít posílení svěřenci Massimiliana Allegriho napravit. Podceňovat nelze ani Neapol nebo Mourinhův AS Řím, který přivedl do kádru hvězdného Argentince Paula Dybalu.

Italský fotbal se vrací na scénu a sportovní deníky Apeninského poloostrova už dlouhé týdny neřeší nic jiného než calcio – tedy fotbal. Neustále rozebírají soupisky jednotlivých týmů a jejich šance na úspěch. Největším favoritem letos bude milánský Inter, který po loňském stříbrném místě ulovil pár velmi zajímavých posil. K modročerným se z Chelsea vrátil výborný útočník Romelu Lukaku, který by tak chtěl obnovit veleúspěšnou spolupráci z předminulé sezony s útočníkem Lautarem Martinezem, kdy tato dvojice vystřílela Interu triumf. Dalšími zajímavými posilami jsou Henrikh Mkhitaryan, brankář Andre Onana nebo ofenzivně laděný záložník Joaquin Correa, který hrál loni za Lazio Řím. Další velkou výhodou je, že kádr zůstal pohromadě a bez odchodů. Inter je tak největším favoritem na titul. Vsadit si na to můžete i u Fortuny s bonusem pro fanoušky fotbalu. Velmi zajímavý kurz je i na Juventus, který je co se týče triumfu kandidát číslo dva. Stará Dáma lovila především mezi volnými hráči. Do týmu se po dlouhých letech vrací francouzský záložník Paul Pogba, který ale neabsolvoval přípravu kvůli zranění. Barvy černé a bílé oblékne i křídelník Ángel Di María nebo mladý záložník Andrea Cambiaso a brazilský obránce Bremer. Juventus se nevyhnul ani odchodům. Talentovaného stopera Matthijse de Ligta vykoupil Bayern a Paulo Dybala opustil kádr po vypršení smlouvy. Trenér Massimiliano Allegri se může spolehnout na jiná útočná esa. Mladý útočník Dušan Vlahović je podle bookmakerů největším favoritem na krále střelců. V boji o korunu útočníků by mu měl korunovat Ciro Immobile nebo již výše zmíněný Romelu Lukaku. Vsadit si ale můžete i na Tammyho Abrahama z AS nebo Osmihena z Neapole. Správný tip na nejlepšího střelce by vám mohl vynést pořádný balík.

Ale zpět k favoritům na titul. Nesmíme totiž opomenout loňského mistra, který je letos kandidátem číslo tři. AC Milán totiž příliš posil nepřivedl a starší kádr nepřesvědčuje fotbalové znalce, že by se měl úspěch opakovat. Rossoneri přivítali v týmu talentovaného záložníka De Ketelaere z Brugg nebo útočníka Divocka Origiho z Liverpoolu, který by měl na hrotu doplňovat zkušené duo Giroud a Ibrahimović. To je ale podle fanoušků málo, marně se AC dožadoval záložníka Renata Sanchese, který si vybral PSG nebo nějakého stopera, který by nahradil odcházejícího Alessia Romagnoliho. Opačnou situaci než v metropoli módy zažil Mourinho v hlavním městě Itálie. Jeho AS mělo velmi povedené přestupové období a i proto uzavírá hlavní čtveřici kandidátů na Scudetto. Šampion Konferenční ligy přivedl do týmu Nemanju Matiće, Celika Zekiho z Lille, Gia Wijnalduma na hostování z PSG a hlavně hvězdného Argentince Paula Dybalu, kterému se od fanoušků dostalo nádherného přivítání. To vše napovídá tomu, že bude letošní Serie A od prvního kola velice napínavá a zajímavá pro všechny fanoušky fotbalu.

