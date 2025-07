Brankář fotbalové reprezentace Kovář odešel na hostování do Eindhovenu

15. 7. 2025 – 12:19 | Sport | Jasmína Krásná

Brankář fotbalové reprezentace Matěj Kovář podepsal smlouvu s Eindhovenem, kam zamířil na hostování z Leverkusenu.

Kontrakt zní do roku 2030, PSV má opci na přestup. Nizozemský mistr příchod pětadvacetiletého gólmana oznámil na svém webu. Bayer podle německých zdrojů získá fixní částku pět milionů eur (123 milionů korun), další dva miliony eur (49 milionů korun) pak může dostat díky bonusům.

Kovář přestoupil do Leverkusenu předloni v létě z Manchesteru United poté, co v předešlé sezoně hostoval ve Spartě, které pomohl k ligovému titulu. V německém klubu plnil český reprezentant roli brankářské dvojky za Lukasem Hradeckým, chytal nicméně v evropských pohárech včetně Ligy mistrů.

V Eindhovenu by měl zaujmout pozici jedničky. Kovář se stal druhým českým gólmanem, který v krátké době zamíří do špičkového klubu nizozemské ligy. Na roční hostování do Ajaxu Amsterodam z Liverpoolu odešel Vítězslav Jaroš.